Avión de pasajeros se descolgó 4 mil 600 metros en pleno vuelo durante 3 minutos: «Fue aterrador»

–Un avión de la compañía estadounidense American Airlines cayó más de 15.000 pies (4.572 metros) en pleno vuelo durante al menos tres minutos por un posible problema de presurización, provocando terror en los pasajeros.

El vuelo 5916 despegó este jueves de Charlotte, en el estado de Carolina del Norte, en dirección a Gainesville, en Florida. A los 43 minutos del viaje, la aeronave descendió 18.600 pies (5.669 metros) en cuestión de seis minutos, según los registros del vuelo. Posteriormente, el avión pudo aterrizar normalmente en el destino previsto.

«He volado mucho. Esto fue aterrador», escribió luego en sus redes sociales un profesor de la Universidad de Florida, Harrison Hove, que se encontraba en la aeronave, adjuntando imágenes de aquel momento.

I’ve flown a lot. This was scary. Kudos to our amazing flight crew- cabin staff and pilots on @AmericanAir 5916. The photos cannot capture the burning smell, loud bang or ear pops. Good to be on the ground. #AA5916 #CLT #GNV pic.twitter.com/P8pPrvOQDQ

— Harrison Hove (@HarrisonHove) August 10, 2023