¿Por qué el presidente Petro anuncia la renegociación del Tratado de Libre Comercio con EE.UU?

–“Quiero anunciar públicamente que comienza la renegociación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos”, anunció el presidente Gustavo Petro en una intervención en un encuentro con pequeños cafeteros en el municipio de Pitalito, ubicado al sur del departamento del Huila, en referencia al acuerdo comercial binacional suscrito en 2012 en el marco de la cumbre de las Américas por los presidentes Barack Obama y Juan Manuel Santos.

Y explicó la razón principal de esta decisión:

«El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y los Estados Unidos es inequitativo para el país».

"Quiero anunciar públicamente que comienza su renegociación (del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos)".

El Presidente advirtió que en ese camino para la renegociación del acuerdo comercial hará énfasis en que la riqueza está en el trabajo “y no en el petróleo, en el carbón ni en la cocaína. Si la riqueza está en el trabajo, entonces no es en la extracción, sino en la producción donde se encuentra el corazón del trabajo”, puntualizó.

“Aquí es donde nos equivocamos, en mi opinión. Lo que estamos viviendo hoy es la crisis de ese tipo de modelo o sistema, o como se quiera llamar. Esos 50 años que hemos vivido donde el país olvidó el café y olvidó la yuca y olvidó el maíz. Hoy importamos casi todo el maíz de los Estados Unidos y del Canadá”, precisó.

Al exponer la importancia que para Colombia representa pasar de una economía extractiva del petróleo y el carbón a una productiva que desarrolle la industrialización de sus recursos agrícolas, el Jefe del Estado recordó que el país ha vendido su vocación como productor de alimentos.

“Hoy importamos todo el maíz. Si yo quisiera reemplazar esa importación por producción de maíz tendríamos 1.200.000 puestos de trabajo más. Pero no lo puedo hacer. ¿Saben por qué no lo puedo hacer? Porque me lo prohíbe el TLC con Estados Unidos”, lamentó el jefe del Estado.

El Presidente @PetroGustavo realizó una descripción de cómo ha sido la economía del país por décadas y cómo, a raíz de esta, "la mitad de la economía colombiana tiene puestos de trabajo que no ganan ni el salario mínimo y de ahí se deriva nuestra desigualdad social, nuestra…

TLC, vigente desde hace 11 años

El TLC entre Colombia y Estados Unidos inició su rumbo en noviembre de 2006, en Washington. En Colombia, el Congreso de la República aprobó el Acuerdo en junio de 2007 y un mes después el Presidente de la República sancionó la Ley 1143 que le dio vida.

En julio de 2008 la Corte Constitucional lo encontró ajustado al ordenamiento constitucional, al igual el ‘Protocolo Modificatorio’ del mismo Acuerdo, firmado en Washington en junio de 2007 y entró en vigencia en mayo de 2012, hace 11 años.

En ese momento, el entonces senador Gustavo Petro se opuso a las condiciones del acuerdo comercial. Así lo afirmó el pasado 24 de abril al asegurar que “si desaparecían producciones legales de productos agrarios en Colombia porque no podían competir, lo que iba a crecer era la producción de hoja de coca y de cocaína. Yo creo que eso se evidenció a la fecha de hoy”.

El objetivo del Tratado fue permitir a los empresarios colombianos comercializar sus productos en condiciones preferenciales permanentes en Estados Unidos y abrirles acceso permanente a productos colombianos a mercados de países industrializados.