Fiscalía reporta que ha recuperado un billón de pesos de manos de los corruptos

–En el marco del ‘Primer Congreso Internacional Lucha contra la Corrupción y Recuperación de sus Activos’ que se cumplió en Bogotá, la Vicefiscal General de la Nación, Martha Janeth Mancera, destacó la labor que ha realizado la entidad al obtener contundentes condenas contra los corruptos, pero también quitarles el dinero que obtienen mediante sus acciones ilegales.

“Hemos podido hacer unas acciones muy contundentes de 28 billones de recuperación en todos los ejes temáticos de la delincuencia, llámese como se llame, y en solo corrupción llevamos un billón de pesos”, precisó la funcionaria.

Durante el Congreso, la Vicefiscal resaltó que para combatir la corrupción y desarticular las redes delincuenciales, se requiere de buenas prácticas educativas, de procesos sostenidos de investigación, además de disponer de estrategias para afectar los recursos obtenidos de manera ilegal.

La funcionaria se refirió a la priorización y la articulación entre las autoridades del Estado para poder avanzar en las investigaciones, especialmente de casos de corrupción. Asimismo, destacó el papel de la analítica para alcanzar resultados.

“Todos nos quejamos de que no entregamos mayores resultados o que nos demoramos, y la gran pregunta es: ¿qué tanto invierte el Estado en servidores públicos que permitan tener la exclusividad? Acabo de escuchar al director de la UIAF, 123 personas están trabajando en cómo detectar las transacciones irregulares e ilícitas de la corrupción (…). La voluntad de un Gobierno debe traducirse no solamente en decir cuáles son los objetivos principales, sino en la inversión de lo que se requiere para tener una mejor fortaleza investigativa. Y uno de los puntos más importantes es la UIAF, porque es la que nos permite a nosotros hacer la extinción del dominio, atribuir lavado de activos, atribuir enriquecimientos ilícitos de una forma mucho más contundente. Menos declaraciones, más actividad pericial”, resaltó la vicefiscal Mancera.

Otra de las herramientas a las que hizo referencia la Vicefiscal para combatir la corrupción es la cooperación y el intercambio de información. En tal sentido destacó, en el ámbito nacional, la colaboración entre la Fiscalía General de la Nación e instituciones como la UIAF, la Procuraduría, la Dijin de la Policía Judicial. Además, en la colaboración transnacional, destacó especialmente la colaboración y las investigaciones conjuntas con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el FBI, una cooperación internacional que permitió develar la empresa criminal creada en torno a la entrega de sobornos de Odebrecht en Colombia.

La Vicefiscal Martha Mancera resaltó el papel de la analítica en el éxito de las investigaciones: “Hoy el mundo no se mueve con los testimonios, hoy el mundo no se mueve solamente con la información, el mundo se mueve en la analítica, y la analítica es la única que me permite detectar los focos de corrupción, esa metodología es la que en la Fiscalía General de la Nación del doctor Francisco Barbosa hemos venido impulsando durante tres años y medio (…). Una de las experiencias que tenemos nosotros es con el FBI precisamente, y lo tengo que decir en este escenario con todo orgullo, uno de los casos más emblemáticos y de mayor trascendencia de analítica es precisamente Odebretch”.

Es importante destacar que en el caso Odebrecht se alcanzaron resultados como el llamado a imputación de 93 personas, 20 imputaciones, 17 escritos de acusación y 11 sentencias condenatorias.

Vale destacar también que a través de la Asociación Ibero Americana de Ministerios Públicos (AIAMP), de la cual el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, es su Presidente, se ha logrado generar un intercambio de información valiosa para distintos países que ha ayudado a combatir la criminalidad. En especial, en Ecuador, con su Fiscal General, Diana Salazar, cuya vocación de servicio la Vicefiscal Mancera resaltó. Con la fiscal Salazar, se han realizado mesas de trabajo contra la delincuencia organizada, especialmente en la corrupción. Lo anterior ha generado a la funcionaria amenazas contra su vida. Recordó que es natural que en el avance de la verdad procesal ciertos sectores reaccionen de esta manera cuando se afectan sus intereses, lo que genera situaciones de riesgo como las que ha vivido, también, el señor Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa.