El huracán Hilary amenaza México y California con condiciones catastróficas

–La península de Baja California, en México, y el suroeste de Estados Unidos se preparan para afrontar inundaciones asociadas con el huracán Hilary. Se prevén «repentinas, urbanas y de arroyos, con impactos peligrosos y localmente catastróficos», publicó el Centro Nacional de Huracanes de los EEUU (NHC, por sus siglas en inglés).

Los vientos podrían ser particularmente fuertes y racheados en áreas de terreno más elevado y en sus alrededores. Se pronostica que fuertes marejadas generadas por Hilary afecten a zonas de la costa suroeste de México, la península de Baja California y el sur de California durante los próximos días. Es probable que estas marejadas traigan consigo peligrosas olas y corrientes de resaca, informó el NHC.

Aug 19 6PM EDT: Afternoon tropical update on #HurricaneHilary from the National Hurricane Center.

??https://t.co/xVXvf5M4pU

For the latest forecast, please visit https://t.co/AGjQ19OR8u pic.twitter.com/8IXOlgUEJz

— National Hurricane Center (@NWSNHC) August 19, 2023