Alcalde de Villavicencio pide a Petro declarar estado de emergencia social y económica ante crisis causada por cierre de vías a los Llanos

–Llevamos un mes con una conexión intermitente, que ha venido golpeando la economía y el turismo en la mitad del país, proclamó este domingo Harman, alcalde Alcalde de Villavicencio, para pedir al presidente Gustavo Petro que declare el estado de emergencia social y económica para la región.

(6:48 pm) *Atención* Autoridades informan que: ante desinformación suministrada a través de redes sociales no oficiales, aclaran que: Si bien, se logró despejar el k58+890, no existen condiciones de seguridad y, no se ha terminado la limpieza en el k56+600. El cierre continúa!. pic.twitter.com/Y6OwflZqds

— Coviandina (@CoviandinaSAS) August 20, 2023