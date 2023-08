Sancionados hinchas por intentar ingresar ataúd con un cadáver a El Campín

Foto: IDRD

La Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol sancionó a la hinchada de Millonarios por intentar ingresar un ataúd con un cadáver adentro al Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Por lo ocurrido, la barra de los Comandos Azules no pudo ingresar al estadio durante el partido del 21 de agosto en el partido contra el Once Caldas y los hinchas no deberán asistir al estadio con camisetas alusivas al club en las siguientes 4 fechas.

La hinchada deberá realizar una acción de reparación simbólica a la ciudad para generar confianza en los asistentes.

Cabe recordar que este evento ocurrió hace 10 días, allí hinchas de los Comandos Azules irrumpieron en la puerta norte, por donde estaban las ambulancias y el carro de Bomberos; en el momento hubo una oportuna reacción de la Policía, los hinchas fueron detenidos y sacados del lugar.