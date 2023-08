Minsalud anuncia procesos por detrimento patrimonial a EPS por no gastar plata que les da el Estado para atender a los colombianos

–«Todo colombiano tiene derecho a exigir una atención en salud de calidad, y no a mendigarla, porque se está pagando con los recursos de todos”, advirtió este jueves el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en rueda de prensa a propósito de la amenaza de las EPS Compensar, Sanitas y Sura de suspender operaciones argumentando que están quebradas.

En este contexto, el ministro advirtió que los responsables de las EPS están cometiendo un delito porque no están utilizando los recursos que les otorga el Estado para atender la salud de los colombianos.

Ese delito es detrimento patrimonial, dijo y anunció que se trasladarán los casos a la Contraloría General de la República para que adelante las investigaciones respectivas, que tienen graves consecuencias penales y fiscales.

Reveló que esto se lo dijo a los dueños de las EPS y al menos a uno de ellos “no le gustó”.

Advirtió que no valen las tutelas porque una tras otra las están desacatando y no van a la cárcel.

“Vamos a ver si con estos procesos por detrimento patrimonial siguen poniendo barreras a los usuarios, muchas de las cuales terminan en muerte”, precisó el ministro.

Y advirtió: «Todo ciudadano que recurra a los servicios de salud debe ser atendido. No pueden asustar a los colombianos diciendo que no se les prestará el servicio, y no puede utilizarse a las EPS como instrumento político”.

“Cuando se oye que fallecen niños en La Guajira, sabiendo que están afiliados, y que un niño menor de un año tiene una UPC de $4 millones y se le gira a una EPS para que lo cuide durante un año. ¿En dónde se están quedando esos recursos para protegerlos”, preguntó el ministro.

Lo cierto es que, según Jaramillo, las EPS «no están gastando en la gente la plata que anticipadamente les gira el Estado”.

“El Gobierno le está cumpliendo a las EPS y a la salud de los colombianos. Los recursos para financiar el sistema de salud son suficientes y se pagan a tiempo”, aseguró y complementó:

“Este Gobierno se la está jugando por la salud, y le está entregando más recursos a las EPS. Es un esfuerzo grande, en el que se pasó de $40 billones a $51 billones”.

“Realizaremos auditorías, una revisión minuciosa de los gastos que están haciendo las EPS, porque necesitamos saber qué está pasando con esos recursos”, puntualizó.

Además notificó: “Este gobierno no va a permitir, que si alguna EPS quiebra, las personas se queden sin atención, tenemos los recursos para garantizarla y proteger su salud y vida”.

Frente a las afirmaciones que hicieron en carta que le enviaron los responsables de las EPS Compensar, Sanita y Sura sobre que están en bancarota, el ministro indicó:

«A la fecha, no tenemos deudas con las EPS frente a la UPC. El presupuesto está pagándose por anticipado a las EPS, ojalá ellas le pagarán a las IPS por anticipado, pero no es así», precisó.

Y puntualizó: “No hay una evidencia que los cálculos de la UPC resulten insuficientes. Los estados financieros de las EPS en el primer semestre, no muestran una situación critica, de hecho, algunas EPS tuvieron importantes utilidades”.

Complementariamente señaló que “en 2023, se han entregado $2.3 billones adicionales para financiar la prestación de servicios y entrega de medicamentos que no se respaldan con la UPC, en lo que se denomina presupuestos máximos y $1.4 billones para el pago de incapacidades y licencias”.

Además indicó que «para el año entrante tendremos un aumento cercano al 20% de la UPC para seguir asegurando los recursos y la salud de todos los colombianos».

Explicó que el incremento del 16.23% para la UPC de 2023 se calculó con la información que reportaron las propias EPS, a partir de las frecuencias de uso y los costos de los servicios que prestaron en 2022, y el aumento de la inflación.

Pese a ello, dijo, «en este momento hay un número importante de EPS que no están cumpliendo, ni con sus reservas técnicas, capital y funciones, por lo que las estamos observando detenidamente, ya que está en riesgo la prestación adecuada del servicio para 12 millones de personas”.

Anotó que “el 80% de las EPS ya no existen y han dejado un reguero de deudas, se van y no responden, por eso, el asegurador financiero debe ser el Estado”.

Destacó que “nunca antes había habido un Gobierno que apropiara más recursos para la salud que este; caber resaltar que los dineros que se giran a las EPS no son de las EPS porque son públicos, aportados por todos los colombianos”

“No se pueden cerrar los servicios de salud para los niños y niñas, y si algunas clínicas cierran, los hospitales tendrán que abrirlos porque ningún niño de Colombia se quedará sin atención”, anotó.

Además subrayó: «Aquí hay un Gobierno dispuesto al diálogo y al entendimiento, por lo que ratifico que las EPS no se van a acabar, se van a transformar, y vamos a seguir trabajando para garantizar la atención en salud para los ciudadanos».