Vía Bogotá-Villavicencio: Esta madrugada se volvió a cerrar por caida de piedras

-Tras un acuerdo del gobierno con la comunidad deel municipio de Guayabetal ayer hacia las 5 de la tarde se logró reabrir para el tránsito de transporte de carga la vía Bogotá-Villavicencio, pero una hora más tarde se cerró nuevamente de manera preventiva.

Estaba previsto reabrir la vía a las 3 a.m. desde Bogotá y a las 5 a.m. desde Villavicencio, pero en la madrugada de este jueves por las lluvias se produjo caida de piedra en el kilómetro 58, lo cual complicó la situación y no hay hora de reapertura.

Ayer, se habilitó la vía para el tránsito de transporte de carga y se hizo un manejo de tráfico controlado y por oleadas, luego de levantarse el bloque que habían impuesto los habitantes de Guayabetal exigiendo soluciones de fondo al problema de comunicación y a los riesgos por la inestabilidad del terreno.

El peso máximo autorizado para el paso por los puentes metálicos en Naranjal es de 52 Tn.

Hacia las 5 pm. se dio apertura de los diferentes puntos de control a lo largo del corredor Bogotá – Villavicencio para dar paso al tránsito de vehículos de carga. Se habilitarons los puntos del K35+000, K44+000, peaje Pipiral y K82+500 y así operó hasta las 6 p.m. cuando se suspendió el tránsito.

Así luce a esta hora el corredor vial pic.twitter.com/2AFWQ3sCm3 — MinTransporte (@MinTransporteCo) August 23, 2023



Coviandina informó sobre la situación presentada esta madrugada:

(4:35 am) *Atención* Debido a las lluvias de las últimas horas, se registró caída de piedra sobre su la calzada en el k58+000 y por congestión de carga en el Pr 35+000 hasta el Pr 24+000, no se puede habilitar todavía en el Pr 0+000. No hay condiciones de seguridad. #713 pic.twitter.com/V35tjO7dTK — Coviandina (@CoviandinaSAS) August 24, 2023

(5:00 am) Autoridades informan que no se ha podido habilitar los puntos de control del K0+000 y del K83+000, debido a caída de material en el K58+000 que deberá ser retirado una vez se tenga luz día y se requiere inspeccionar los puntos antes de habilitar el tráfico vehícular. pic.twitter.com/uTK9ydL6MP — Coviandina (@CoviandinaSAS) August 24, 2023

El bloqueo terminó la víspera, tras el acuerdo fue logrado en reunión a la que sistieron, la presidenta de la ANI (e), representantes del Ministerio del Transporte y del Interior, la UNGRD, los gobernadores de Meta y Cundinamarca, Procuraduría, Defensoría del pueblo, la Alta Consejera para las Regiones de la Presidencia de la República y la Alcaldía de Guayabetal.

Estos son los acuerdos a los que se llegaron con los habitantes de la región:

No se cobrará peaje los días 23 y 24 de agosto de 2023 a los vehículos de carga que transiten por el corredor.

El próximo martes 29 de agosto en la Gobernación de Cundinamarca se evaluará entre otros temas, la posibilidad de asignación de tarifas diferenciales para aquellos usuarios que ya poseen este beneficio en Guayabetal y de esta forma puedan acceder a esta tarifa en los peajes de Pipiral y Naranjal.

Por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, se realizará la limpieza de material que se encuentra en el kilómetro 58. Así mismo, el inicio de estudios y diseños para la solución definitiva en el kilómetro 58+ 900.

Desde la UNGRD, se trabajará en la mitigación de los puntos con mayor afectación en este municipio de Cundinamarca. Igualmente, se realizará censo de damnificados en lo referente a reconstrucción de viviendas y se procederá a la gestión del puente militar para la vereda Chipaque.

Desde la Gobernación de Cundinamarca se otorgarán subsidios para comerciantes, dueños de establecimientos y sus empleados, así como el arreglo de las viviendas e instituciones educativas afectadas en Guayabetal y Pipiral.