Gobierno Petro asegura que está cumpliendo a las EPS y a la salud de los colombianos

Las Empresas Promotoras de Salud (EPS) no pueden dejar de atender a ningún paciente con la excusa de que no hay recursos, porque no es cierto que existan deudas del gobierno con ninguna.

El gobierno del presidente Gustavo Petro ha garantizado recursos para el financiamiento del sistema de salud en todo el país, ratificó el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo.

“Los recursos para financiar el sistema de salud son suficientes y se pagan a tiempo”, dijo.

Por lo tanto, si a un colombiano le niegan el derecho fundamental a la salud, “lo invito a que radique su queja ante la Superintendencia Nacional de Salud, porque desde el Gobierno del Cambio seguimos financiando la atención en salud de todos los colombianos”, puntualizó.

El cálculo para el incremento del 16,23% del Pago por Capitación (UPC) de 2023 se obtuvo con la información que reportaron las propias EPS, a partir de las frecuencias de uso y los costos de los servicios que prestaron en 2022, y el aumento de la inflación, subrayó el ministro.

“Nunca antes, dijo, un gobierno destinó tantos recursos para la salud. Los dineros que se giran a las EPS no son de las EPS; son dineros públicos, aportados por todas y todos los colombianos a través de sus impuestos y las cotizaciones que pagan las personas del régimen contributivo”.

Se escucha decir que mueren los niños en La Guajira estando afiliados al sistema de salud y que un niño menor de un año tiene una UPC de 4 millones de pesos, dinero que se le gira a la EPS para que lo cuide durante un año.

“¿En dónde se están quedando esos 4 millones de pesos si se mueren los niños? ¿Qué se está haciendo con ese dinero con el cual estamos todos contribuyendo?”, cuestionó el titular de la cartera de Salud.

Presupuesto histórico

El Presupuesto General de la Nación asignado para el sector salud en la presente vigencia se incrementó en un 25% comparado con el año anterior, pasando de 40,3 billones a 50,59 billones de pesos, informó el Ministerio de Salud.

Hasta julio del presente año, el gobierno nacional, a través de la Administradora de Recursos del Sistema (ADRES), ha pagado, cada mes, de manera anticipada, lo correspondiente a la UPC, con lo cual las EPS deben garantizar la atención de sus afiliados, así como los recursos para los denominados presupuestos máximos, por un valor de 46,5 billones de pesos para asegurar la prestación de servicios de salud a los colombianos.

Durante el 2023 se han entregado 2,3 billones de pesos adicionales para financiar la prestación de servicios y entrega de medicamentos que no se respaldan con la UPC, en lo que se denomina presupuestos máximos y 1,4 billones para el pago de incapacidades y licencias.

Félix Martínez, director de la ADRES, explicó que entre enero y julio de 2023 se les ha girado a las EPS 46,5 billones de pesos, de los cuales el 98% fueron pagados mes anticipado y tan solo el 2% correspondió a pagos como los ajustes de presupuestos máximos y algunos recobros, que requieren procesos administrativos y de la debida verificación de las cuentas por pagar.

“No hay evidencia para afirmar que los cálculos de la UPC, realizados para el 2023 con base en la información de las EPS, resulten insuficientes ocho meses después”, subrayó el director de la Adres.