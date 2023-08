Jenni Hermoso desmiente a Rubiales: Beso no fue consentido; no tolero que se ponga en duda mi palabra

–La futbolista Jenni Hermoso refutó este viernes al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, quien aseguró que el beso que le había dado en la celebración por la victoria de España en el Mundial Femenino de Fútbol el pasado domingo había sido consentido.

«Tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso», afirmó Hermoso en un comunicado que publicó la Asociación de Futbolistas Profesionales (FUTPRO) y que acompañan las 23 futbolistas que participaron en la cita mundialista de Sydney y 33 jugadoras más, al que tuvo acceso la Radio Televisión Española (RTVE).

La deportista recalcó que se le hacía intolerable que se pusiera «en duda» su palabra, luego de que Rubiales declarara este viernes que ella se aproximó a él y «el piquito» fue producto de un consenso entre ambos.

«En ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente (…) No tolero que se ponga en duda mi palabra», expresó Hermoso en el comunicado.

El machista de Luis Rubiales sobre el beso sin consentimiento a Jennifer Hermoso: "Ella me levantó del suelo, me cogió por las caderas, me subió en brazos y me acercó a su cuerpo…". Este tipo asqueroso ha anunciado que no va a dimitir. pic.twitter.com/cexXgRWLg6

— Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) August 25, 2023