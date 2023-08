Conozca los 10 finalistas de Masterchef Celebrity 2023

La exigencia y la tensión en la cocina de MasterChef Celebrity aumenta y en la búsqueda por conformar el top 10 de la competencia, Karoll Márquez fue eliminado de la cocina más importante del mundo.

Juan Pablo Barragán, Martha Isabel Bolaños, El Negrito, Adrián Parada y Karoll Márquez se enfrentaron en un reto de eliminación exigente donde debían preparar un maridaje con snacks Bary para presentar un plato salado o dulce que encantara a los jurados y obtener un cupo en el top 10.

“Bary Fish” fue el nombre del plato de Karoll, que correspondía a una preparación de pescado blanco sobre una cama de puré de garbanzos y una mixtura de frutos secos de Bary. Para los jurados, su eliminación se debe a la cocción del pescado ya que no estaba en su punto y a la implementación de pedazos de jengibre que no estaban pelados y que no combinaban con la preparación.

Para una celebridad multifacética como Karoll, estar en MasterChef significó: “Una de las mejores experiencias que he podido vivir. Involucrar el tema personal con lo profesional no es fácil, tener una carrera como la he desarrollado es lo que me ha permitido estar acá y es algo que voy a atesorar y que raramente se repetirá.”

Además, Karoll habló sobre la importancia del equipo de producción del programa, que durante varias semanas acompañaron su proceso y le permitieron vivir al máximo la competencia.

Con la salida de Karoll queda conformado el anhelado Top 10 en la competencia y serán Daniela Tapia, Carolina Acevedo, Zulma Rey, Diego Sáenz, Martha Isabel Bolaños, Natalia Sanint, El Negrito, Juan Pablo Barragán, Nela González y Adrián Parada, quienes darán lo mejor en la cocina para alcanzar el título de MasterChef Celebrity.