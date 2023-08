Este es el relato con el que Alejandra Pedreros ganó Bogotá en 100 palabras 2022

Foto: Archivo personal / Alejandra Pedreros

Con el relato Silencio Alejandra Pedreros obtuvo el primer lugar en la categoría adultos de la VI edición del concurso de escritura ‘Bogotá en 100 palabras’, en 2022.

Para este año, la convocatoria liderada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) invita a crear narraciones relacionadas con la temática Bogotá en 100 años. Una mirada al futuro de la ciudad representada desde la naturaleza, sus habitantes, lugares emblemáticos, calles y demás espacios que la caracterizan y hacen única. La convocatoria estará abierta hasta el domingo primero de octubre del 2023.

Este fue el relato de Alejandra ganador con menos de 100 palabras: «Me bajo en la estación de Transmilenio de la calle 26 con Caracas y un hombre grita ‘Que se larguen todos los venecos de Bogotá’, me alisto para responderle y grita nuevamente con más fuerza: -‘¡Que me escuche quien quiera, váyanse!’, mientras me sostiene la mirada, me quedo callada. Toda la estación se queda callada, 8 millones de personas se quedan calladas».

Alejandra nació en San Cristóbal – Venezuela, tiene 31 años y ha vivido en Bogotá casi la mitad de su vida. Su familia es colombiana pero emigró a Venezuela en los años 80 por temas laborales y ahí fue cuando dio sus primeros pasos en la escritura.

Alejandra relata: «empecé a escribir desde pequeña. Cuando era niña mi mamá me ponía a escribirles cartas a mis familiares que estaban en Colombia, contándoles cómo estaba, qué estaba pasando en mi vida, cómo me sentía y de esta forma sentirnos un poquito más cerca».

En el siguiente pódcast Alejandra nos relata ‘Silencio’, habla de lo apasionante que es escribir y poder conectar con el lector e invita a los bogotanos a participar en el concurso de este 2023.

Pedreros se enteró de la convocatoria de los concursos de escritura del Distrito hace algunos años, siendo promotora de lectura para niñas, niños y adolescentes.

«Recuerdo un cuento que ganó hace mucho tiempo, en la categoría infantil, sobre un niño que acompañaba a su papá a ser astronauta en la carrera séptima, me impactó mucho. Me presenté hace un tiempo y no pase, pero era algo que siempre tenía presente en mi cabeza», señala Alejandra.

A continuación, te compartimos una imagen con la ilustración del relato ‘silencio’ de Alejandra Pedreros.

Ilustración inspirada en el relato de Alejandra Pedreros ‘Silencio’. Foto: Bogotá en 100 palabras.

«Lo más difícil al momento de empezar a escribir la historia fue poder plasmar lo que quería decir. Siento que para las personas que escribimos hay una imagen de la vida cotidiana que vemos distinto y no es fácil ponerla en el papel y que el otro pueda sentir lo mismo que se quiere decir», afirma la ganadora en la categoría adultos del concurso ‘Bogotá en 100 palabras’ en el 2022.

«Se le ha dado mucha visibilidad al concurso y además es muy fácil inscribirse; no necesitas cumplir ningún requisito, solamente escribir 100 palabras. Es muy motivante que sea accesible para cualquier persona», afirma Pedreros.

Pasos para inscribirse en Bogotá en 100 Palabras

1. Ingresa a la página web www.bogotaen100palabras.com.

2. Registra tus datos personales.

3. Agrega título, escribe tu relato y envíalo.

4. Descarga el comprobante.

Consulta en www.bogotaen100palabras.com los requisitos, condiciones y premios del concurso.

