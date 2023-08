Esta es la programación de la Cinemateca del 29 al 31 de agosto

Foto: Cinemateca de Bogotá.

Desde este martes 29 hasta el jueves 31 de agosto no te puedes perder las mejores películas que tiene la Cinemateca de Bogotá para ti.

Prográmate para vivir una semana con las mejores proyecciones del 4° Ciclo Restaurados. En la sección Panorama Iberoamericano está Aventurera de Alberto Gout y Nuevas restauraciones de Yuruparí, de Gloria Triana, Ofelia Ramírez, Fernando Riaño está con entrada libre.

Silentes nos devuelve un siglo a los años 20, con Luis Pardo, de Enrique Cornejo Villanueva y Pioneras vuelve con las luchas feministas: el Colectivo Cine Mujer de México.

A continuación te traemos la programación completa para que ¡Te animes y asistas!

Nuevas restauraciones de Yuruparí (Sección Panorama Iberoamericano)

Dirs. Gloria Triana / Ofelia Ramírez, Fernando Riaño

Documental sobre Pedro Flórez, un músico y exguerrillero que estuvo en el ejército de Guadalupe Salcedo. Flórez cuenta cómo comenzó a interpretar el tiple desde muy pequeño y que siempre le gustó cabalgar por los campos llaneros del departamento de Casanare. Dice que desde temprana edad aprendió a criar el ganado vacuno para la producción de leche y carne.

Fecha: Agosto 29 Martes

Hora: 2:30 pm

Lugar: Sala Capital

ENTRADA LIBRE

El húsar de la muerte (Sección Silentes)

Dir. Pedro Sienna

La película narra las legendarias aventuras del popular patriota Manuel Rodríguez, entre 1814 y su muerte. El filme, lleno de anécdotas y con ingeniosos efectos especiales, conserva aún algunos intertítulos originales.

Fecha: Agosto 29 Martes

Hora: 4:00 pm

Lugar: Sala 2

El rojo más puro

Dir. Yira Plaza O’Byrne

Luis Plaza, un líder sindical de 70 años, sobrevivió al asesinato de muchos miembros de su partido político. Después del último atentado del que fue víctima en 2014, Yira, su hija directora, convive con él y descubre un ser que lucha en solitario y que necesita a su familia. Tras preguntarse si ha valido la pena poner la vida en riesgo por las convicciones políticas, encuentra al hombre que hay detrás de las consignas.

Fecha: Agosto 29 Martes

Hora: 4:30 pm

Lugar: Sala 3

Puentes en el mar

Dir. Patricia Ayala Ruiz

Michael aún está en el colegio. Le ahoga la aparente sobreprotección de su madre, Alicia, quien sigue acompañándolo al colegio y vigilando sus horarios y sus pasos. Pero los miedos de Alicia están anclados a la violenta realidad en la que habitan, en unas calles donde las bandas imponen la ley de la muerte, y donde las desapariciones y los asesinatos establecen una suerte de toque de queda necesarios para amanecer y sobrevivir otro día. Pero todo cuidado parece ser poco, y la rebeldía adolescente de Michael lo empujará una tarde hacia un horror irreversible.

Fecha: Agosto 29 Martes

Hora: 5:00 pm

Lugar: Sala Capital

Fecha: Agosto 31 Jueves

Hora: 2:30 pm

Lugar: Sala Capital

Al otro lado del mar

Dir. Eloy Domínguez Serén, Samuel Moreno Álvarez

Dos amigos y camaradas cineastas mantienen a lo largo de tres años una íntima y transoceánica correspondencia fílmica, entre Galicia y Colombia. En estas cartas filmadas, ambos autores se muestran abiertos y familiares, confesionales y cercanos, haciéndonos partícipes de una sincera amistad.

Fecha: Agosto 29 martes

Hora: 6:00 pm

Lugar: Sala 2

ORG (Sección Panorama Iberoamericano)

Dir. Fernando Birri

Una monstruosa película de tres horas de duración que muy rara vez se ha proyectado desde su estreno en el Festival de Cine de Venecia en 1979. La historia de ORG se basa en una antigua leyenda india que Thomas Mann utilizó en sus escritos. Pero sobre todo, ORG es un experimento de percepción que cuenta con más de 26.000 cortes y unas 700 pistas de audio.

Fecha: Agosto 29 martes

Hora: 6:30 pm

Lugar: Sala 3

The Sky Trembles and the Earth is Afraid and the Two Eyes Are Not Brothers

Dir. Ben Rivers

Es un largometraje épico y laberíntico que oscila entre documental, ficción y fábula. Filmado en los deslumbrantes paisajes de Marruecos, desde el escabroso terreno de la Cordillera de Atlas hasta la desolación surreal del desierto del Sahara. Entre intrusivas arenas y sets abandonados un director abandona su set de rodaje para caer en una peligrosa aventura alucinatoria llena de crueldad, locura y maldad. Una incursión en varias capas por la ilusión del cine mismo, donde nos interrogamos sobre la realidad detrás de todo esto.

Fecha: Agosto 29 martes

Hora: 7:00 pm

Lugar: Sala Capital

Aventurera (Sección Panorama Iberoamericano)

Dir. Alberto Gout

La tranquila vida de la joven Elena cambia radicalmente cuando su madre se fuga con su amante, provocando el suicidio de su padre. Sola y sin recursos, la joven emigra a Ciudad Juárez donde busca trabajo sin éxito. Al borde del hambre, Elena acepta trabajar con Lucio sin sospechar que su oferta es una trampa para prostituirla. La joven termina bailando en el cabaret de Rosaura, una mujer que lleva una doble vida.

Fecha: Agosto 29 martes

Hora: 8:00 pm

Lugar: Sala 2

Lúa vermella

Dir. Lois Patiño

El tiempo parece detenido en un pueblo de la costa de Galicia. Todo el mundo parece paralizado, pero aún se oyen sus voces: hablan de fantasmas, brujas y monstruos. Tres mujeres aparecen y empiezan a buscar a Rubio, un marinero que ha desaparecido recientemente en el mar.

Fecha: Agosto 30 Miércoles

Hora: 2:00 pm

Lugar: Sala 3

La historia juzgará

Dir. Germán Gutiérrez

Cuando se anunció la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla en 2016, Germán Gutiérrez viajó a Colombia a filmar en uno de los últimos campamentos de las FARC. Allí conoció a excombatientes, afrocolombianos e indígenas de los estratos más humildes de la sociedad, entre ellos muchas mujeres.

Fecha: Agosto 30 Miércoles

Hora: 4:00 pm

Lugar: Sala 3

Luis Pardo (Sección Silentes)

Dirs. Enrique Cornejo Villanueva / Alberto Durand

Luis Pardo, testigo del asesinato de su hermana en manos del gamonal Cesar Pradera busca venganza y se convierte en bandolero robando a los ricos para dárselo a los pobres.

En 2022 se estrenó una versión de 33 minutos restaurada por la Filmoteca de la Universidad Católica del Perú, a partir de tomas descartadas de la película original, siendo este el único material sobreviviente conocido de uno de los primeros largometrajes peruanos de ficción de la historia.

Fecha: Agosto 30 Miércoles

Hora: 5:00 pm

Lugar: Sala 2

Las brujas del Oriente

Dir. Julien Faraut

Viaje épico sobre la olvidada historia de la selección femenina de voleibol de Japón, que en los años 60 asumió un récord histórico de 258 victorias seguidas.

Fecha: Agosto 30 Miércoles

Hora: 6:00 pm

Lugar: Sala Capital

Ben Rivers: Bruma – Programa de cortometrajes 2: Tiempo

Dirs. Ben Rivers / Anocha Suwichakornpong

There is a Happy Land Further Away

Captura los paisajes volcánicos del remoto archipiélago de la República de Vanuatu, antes de que fuera devastada por el Ciclón Pam a inicios del 2015, convirtiéndose estas escenas en un material fantasmagórico de un ecosistema irrevocablemente alterado en la actualidad.

A Distant Episode

Filmado en el detrás de escena de una película rodada en las sobrenaturales playas de Sidi Ifni, Marruecos, A Distant Episode, una meditación sobre la ilusión del cine, sin comentario ni diálogos; aparece como un fragmento de película desenterrado en un futuro distante, un mundo alucinógeno en un nebuloso blanco y negro.

Fecha: Agosto 30 Miércoles

Hora: 7:00 pm

Lugar: Sala 2

Para recibir el canto de los pájaros (Sección Panorama Iberoamericano)

Dir. Jorge Sanjinés

La conquista española, le sirve a Jorge Sanjinés para abordar el sometimiento de culturas y pueblos a lo largo de la historia, sin esquivar las aristas ideológicas.

Fecha: Agosto 30 Miércoles

Hora: 7:30 pm

Lugar: Sala 3

Luchas feministas: el Colectivo Cine Mujer de México (Sección Pioneras)

Dirs. Rosa Martha Fernández / Beatriz Mira Andreu

Una estudiante de sociología tiene un embarazo no deseado y es sometida a la terrible humillación de un médico incompetente. La muchacha enferma por el aborto mal realizado y es llevada por una amiga al Hospital General. Filme que denuncia el problema del aborto clandestino en México, con entrevistas a mujeres que se han hecho abortos en ese hospital e impactantes estadísticas sobre mujeres que mueren por procedimientos realizados en condiciones precarias.

Fecha: Agosto 30 Miércoles

Hora: 8:30 pm

Lugar: Sala Capital

El silencio del topo

Dir. Anaïs Taracena

A finales de los años 70’s el periodista denominado “El topo”, se infiltró en el corazón de uno de los gobiernos más represivos de Guatemala. Hoy, la búsqueda de esta historia insólita abre grietas en los silencios de un país.

Fecha: Agosto 31 Jueves

Hora: 2:00 pm

Lugar: Sala 3

Programa Helena Solberg (Sección Pioneras)

Dir. Helena Solberg

La entrevista (1966), de Helena Solberg, fue filmada en 1964, año que marcó el inicio del golpe militar en Brasil. La película se estrenó dos años después, en el apogeo del movimiento Cinema Novo, y generó revuelo tras su estreno debido a sus temas. El cortometraje de 19 minutos es el resultado de entrevistas a varias mujeres de entre 19 y 27 años que pertenecen a la clase media alta. Los entrevistados hablan sobre el matrimonio, el sexo, la virginidad, la fidelidad, la felicidad, el trabajo y los roles sociales que se asignan o imponen a las mujeres.

Fecha: Agosto 31 Jueves

Hora: 4:00 pm

Lugar: Sala 2

La emperatriz rebelde

Dir. Marie Kreutzer

La emperatriz Isabel de Austria es idolatrada por su belleza y reconocida por inspirar las tendencias de la moda. En 1877, la Emperatriz cumple 40 años y se considera oficialmente una anciana que comienza a tratar de mantener su imagen.

Fecha: Agosto 31 Jueves

Hora: 4:30 pm

Lugar: Sala Capital

Después del Fuego

Dir. José Miguel Amín Martelo

Este es un fragmento de la búsqueda de la verdad, encabezada por el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, en compañía de los comisionados y sus equipos durante las largas jornadas de escucha, reflexión, búsqueda, documentación de tres años viajando por todo el país para tratar de precisar y explicar los móviles y las razones ocultas detrás de los diferentes hechos violentos que generaron dolor y ahondaron las brechas del país en tiempos de pandemia, del paro nacional, de la persecución a los líderes sociales y de los hechos políticos que hicieron más compleja su tarea, a la luz de una verdad que pone en tela de juicio la propia humanidad del pueblo colombiano.

Fecha: Agosto 31 Jueves

Hora: 5:00 pm

Lugar: Sala 3

Amando a Martha

Dir. Daniela López Osorio

Cuando Martha se entera de que su nieta Daniela va a estudiar cine, le confía cuatro casetes y un diario para que haga su primera película. En estas memorias, Daniela descubre los dolorosos momentos de maltrato que vivió Martha al lado de su exesposo Amando, y también la lucha que ha librado en silencio su abuela por más de 15 años después de haberse divorciado para no seguir siendo presionada a compartir con su agresor.

Fecha: Agosto 31 Jueves

Hora: 7:00 pm

Lugar: Sala Capital

Sara, Neyda, Tomasa y las otras

Dir. Lizette Lemoine

Marcadas por el dolor de tantos años de violencia, desplazamientos, muertes y ausencias de los seres cercanos, las mujeres de la región colombiana de los Montes de María tomaron el destino en sus manos. Retrato de grupo de estas mujeres campesinas que están construyendo futuro a pesar de las cicatrices y el dolor de la guerra.