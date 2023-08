Idalia se convierte en un huracán de categoría 4 «extremadamente peligroso»

–Idalia se convirtió en un huracán de categoría 4 «extremadamente peligroso», según un comunicado difundido este miércoles por el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

La institución indica que, en las próximas horas, el huracán podría tocar tierra en la región de Big Bend, en el estado de Florida. Se esperan «impactos catastróficos y potencialmente mortales» debido a marejadas ciclónicas y fuertes vientos, advierte.

JUST IN – Catastrophic winds from Hurricane Idalia into Tampa Bay are increasing the flooding and the storm surge. Waves crash onto lanes of Courtney Campbell Causeway near Clearwater, Florida#idalia #hurricaneidalia pic.twitter.com/k9gzQJA6tl

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 30, 2023