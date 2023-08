Petro refuta a opositores de reforma laboral: Que no pueden recortar jornada, que se crece el desempleo… ¡mamola!

–En forma contundente, el presidente Gustavo Petro refutó a los opositores y críticos al proyecto de Reforma Laboral que el gobierno volvió a presentar al Congreso. Lo hizo durante el lanzamiento del nuevo programa del SENA ‘Full Popular’.

“Qué no pueden alzar los salarios, nos dicen; que no pueden recortar la jornada de trabajo; que el día D tiene que seguir siendo hasta las 10 de la noche y no a las 6 de la tarde, como creemos nosotros; que termina, nos dicen”, expresó el mandatario y añadió:

«Por qué entonces, si se hace eso, echan a los trabajadores y se crece el desempleo… ¡Mamola!… ¿Quién dijo eso? ¿De dónde sacaron esa teoría estrambótica? Eso no existe en el pensamiento económico», puntualizó.

Según el jefe del Estado, los empleadores «lo que están haciendo es coger a la joven, a veces la señora, a trabajar hasta las 12 de la noche, como si no se cansara, sobreexplotándola. Lo que nosotros lo que estamos proponiendo es crecer la fuente de trabajo».

En su intervención en la presentación del programa del SENA «Full Popular», para el cual se destinaron recursos iniciales por 10 mil millones de pesos para capacitar, apoyar y empoderar a emprendedores y dueños de pequeños negocios de la economía popular, el jefe del Estado destacó la consigna del Papa Francisco que «es tierra, techo y trabajo» y dijo que esto «es más o menos lo que estamos haciendo” en Colombia con la política del Gobierno del Cambio que tiene como objetivo el empoderamiento de la economía popular.

“Nosotros lo que queremos en este gobierno es que la gente que llaman ‘marginada’ tenga el poder, y ese es un cambio completo de las relaciones, porque a partir de eso se construye una democracia y se construye la paz”.

En la presentación del programa ‘Full Popular’, liderado por el director del SENA, Jorge Eduardo Londoño, el presidente Petro se refirió a lo que significa que la gente del pueblo tenga el poder.

“Una democracia no es más que el poder del pueblo. Y si nosotros queremos una Colombia democrática, eso no es simplemente ir a elecciones, eso no es votar por unas personas muchas veces vendiendo el voto. Eso significa que todos los días la gente del pueblo tenga poder”, recalcó.

Prosperidad social descarbonizada, objetivo de la economía popular

El presidente explicó dos conceptos erróneos que se han impuesto en el país: economía formal y economía informal.

“Dentro del discurso dominante de la gente que ha gobernado en Colombia lo que importa es la economía formal. En cambio, a la economía informal, dicen ellos, hay que destruirla, hay que hacerle la guerra”.

Así es como se persigue a los vendedores ambulantes en las calles, se expulsa a los campesinos de sus tierras y se golpea a la gente que llaman ‘informales’, sostuvo.

“En cambio, el gobierno, el Estado, el crédito, las formas como se puede garantizar un crecimiento de las ganancias y de la prosperidad se van concentrando en lo que se llama la economía formal”, destacó.

“En Colombia, por ejemplo, se entregan en crédito 140 billones de pesos al año por la banca privada en general. ¿Cuántos de esos 140 billones de pesos llegan a la economía popular?”, cuestionó.

Si se apoyara con parte de esos recursos a sectores de la economía popular, como a los peluqueros o los mototaxistas, dijo, habría mayores posibilidades de ingreso y riqueza para la economía popular y del país.

“Si por cada filón de la economía popular, en todas sus actividades, pudiéramos brindar una masa mayor de créditos subsidiados, una masa mayor de conocimientos, más espacios y ayudar a configurar cooperativas, la economía popular cada vez sería más importante en Colombia”.

El mandatario explicó que “esto generaría cada vez más ingresos para construir la prosperidad social descarbonizada, porque nos toca separarnos del carbón y del petróleo por las circunstancias que tienen en crisis al mundo”.

Se trata de “una prosperidad social que es la que nos saca de la pobreza, que es la que nos puede disminuir la desigualdad y que, por tanto, nos puede llevar a la paz”, puntualizó.

Sena, Banco Agrario y asociatividad, pilares de la economía popular

El Gobierno del Cambio no divide la sociedad entre formales e informales. Habla de la gente trabajadora que labora independiente o a la que emplean en fábricas, en empresas, a la que le dan un salario a cambio y que es la que crea la riqueza de la empresa, dijo.

Sostuvo que la economía popular busca darle poder al pueblo colombiano para que “pueda trabajar con conocimientos, con créditos, con espacios, con capacidad de decisión, con asociatividad”.

Ahí es donde queremos enmarcar el empoderamiento de la economía popular con el SENA, cuyo papel es irradiar estos conocimientos al trabajo de los sectores populares, indicó.

“El SENA, por tanto, no solamente puede dar cursillos. El SENA tiene que retomar su misión de la educación profesional y tecnológica para poder vincular ese conocimiento a la economía popular”, instruyó.

“Vamos a enfrentar el empoderamiento de la economía popular con tres tesis en este gobierno”: con el Sena, el Banco Agrario y la asociatividad, dijo el mandatario ante asociaciones de recicladores, comerciantes, tenderos y emprendedores de distintos sectores que asistieron a la presentación del nuevo programa.

“El Banco Agrario se va a transformar en Banco Agrario y Popular”, ratificó.

“Para ello hemos destinado fondos del presupuesto –que se guardan en la banca, a veces hasta tiempos largos, o en el Banco de la República–, para que se pongan en el Banco Agrario y haya un mecanismo mucho más grande, un volumen mucho mayor de préstamos, a tasas de interés subsidiadas, para la economía popular, no solamente rural sino también urbana”.

“Hay un tercer elemento que me parece fundamental, y es que nuestras instituciones, que tienen que ver con el cooperativismo, tienen que volcarse en masa para organizar asociaciones y organizaciones colectivas de la economía popular de manera voluntaria, no obligatoria”, consideró el presidente de la República.

También puede consultar: Presidente Gustavo Petro anuncia tres instrumentos para hacer de la Economía Popular uno de los grandes motores para el desarrollo del país

‘Full Popular’ busca empoderar a emprendedores, micronegocios y unidades productivas personales, familiares, domésticas y comunitarias de cualquier sector económico. Para esto el director general del SENA, Jorge Eduardo Londoño, anunció recursos iniciales por 10 mil millones de pesos.

Los dueños de pequeños negocios recibirán asesoría y capacitaciones de expertos en emprendimiento para desarrollar sus actividades de manera sostenible, aumentar la productividad, reducir tiempos de producción y entrega, acceder a nuevos mercados, fidelizar, atraer más clientes, incrementar ventas y digitalizar los negocios, entre otros propósitos.

También se entregarán recursos como capital semilla para que quienes reciben su sustento diario de la economía popular se conviertan en emprendedores. Se elegirán hasta 53 ideas de negocio y los recursos entregados serán condonados cuando el plan de negocio se complete con éxito.