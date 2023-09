La UMV terminó la construcción del bicicarril que rodea el parque Gilma Jiménez

Foto: UMV

La Unidad de Mantenimiento Vial de Bogotá cumple con su compromiso con la comunidad de Kennedy, al concluir la primera etapa de los trabajos en las cercanías del parque Gilma Jiménez.

La entidad ha dado por finalizada la construcción del bicicarril que rodea este importante parque del suroccidente de Bogotá.

El bicicarril, con una superficie total de 1.980 metros cuadrados, se ha construido en cuatro tramos que estarán disponibles para el uso de los ciudadanos, tanto para actividades deportivas como para acceder al parque en bicicleta.

El equipo de trabajo de la Unidad de Mantenimiento Vial ha llevado a cabo estas labores en jornadas nocturnas, incluyendo la instalación de sardineles y la aplicación de mezcla asfáltica en caliente de tipo Md10, garantizando la calidad del pavimento del bicicarril.

«Este es un contrato fallido; el contratista no solo no fue capaz de completar la obra, sino que la abandonó. No tiene sentido que un parque construido en honor a una figura tan importante y querida quede a medio terminar. El compromiso de la doctora Claudia y de esta administración es entregar el parque en perfectas condiciones antes de nuestra partida», destacó Álvaro Sandoval Reyes, director de la Unidad de Mantenimiento Vial.

La comunidad, que ya está disfrutando de los primeros avances de esta esperada obra, expresó su felicidad al ver que los trabajos en la zona se retomaron. Francy Higuera, residente del barrio Las Margaritas, comentó: «Me siento muy feliz y agradecida de que hayan vuelto a trabajar aquí. Todos estábamos preocupados porque nos dijeron que dejarían esto abandonado, pero al ver este progreso, nos llena de alegría. Estamos seguros de que esto continuará, y es una bendición que nuestras hermosas áreas verdes y vías perimetrales no quedarán inacabadas. Les agradezco sinceramente».

El 11 de agosto pasado, el Distrito asumió la responsabilidad de esta obra debido al incumplimiento de un contratista del IDU. Trabajando en colaboración con la UMV y el Acueducto, se reactivaron los trabajos para mejorar el espacio público y las vías perimetrales al Parque Gilma Jiménez.

Una vez finalizada la construcción del bicicarril, la Unidad continuará con la construcción de una vía de doble carril de 2,27 km y 27.313 metros cuadrados de espacio público para mejorar la movilidad de peatones, ciclistas y vehículos en la zona.