Esta es la fecha para el día sin carro y moto en Bogotá

El día 22 de septiembre, a partir de las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., se llevará a cabo la nueva jornada del día sin carro en Bogotá, esto lo anuncio en las últimas horas la Secretaria de Movilidad, dio las restricciones que se regirán en la jornada.

Ese día también se celebrará el Día Mundial sin automóvil, en esta fecha el eje central es el cuidado del medio ambiente y la promoción de la salud ciudadana, “Nos uniremos el próximo 22 de septiembre al Día Mundial sin Automóvil, es importante hacer uso de otros medios de transporte”, indico Deyanira Avila, secretaria de Movilidad.

Durante la duración de este evento no se podrá circular ningún vehículo de uso particular, solo podrán circular los buses, taxis y carros con matrícula blanca, el no acatar esta medida conllevará una multa de hasta 15 salarios mínimos legales vigentes.

Se estima que, en la ciudad, más de 1.800.000 vehículos particulares y 469.000 motos dejaran de circular ese día de esta manera se reducirá la huella de carbono que producen los combustibles fósiles.