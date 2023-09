Brasil: Juez de la Corte Suprema afirma que la detención de Lula fue «un montaje» para conquistar el poder

–El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, José Antonio Dias Toffoli, aseguró que la encarcelación de Luiz Inácio Lula da Silva en 2018 fue «un montaje» y «uno de los mayores errores judiciales en la historia del país».

Toffoli hizo estas afirmaciones tras anular este miércoles todas las pruebas obtenidas a partir del acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht, en el marco de la megaoperación anticorrupción Lava Jato, por estar «al margen de la ley».

Dias Toffoli: "Já seria possível, simplesmente, concluir que a prisão do reclamante, Luiz Inácio Lula da Silva, até poder-se-ia chamar de um dos maiores erros judiciários da história do país." @DanielaLima_ detalha decisão do ministro que anulou atos decorrentes do acordo de… pic.twitter.com/TsOdKnM5Bu

