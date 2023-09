Colombia reporta 1.810 casos de suicidio entre enero y julio del 2023

Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, se calcula que actualmente se presentan más de 700.000 suicidios al año en todo el mundo, lo que se convierte en un problema importante de salud pública con consecuencias sociales, emocionales y económicas de gran alcance.1

Se considera que la enfermedad mental está relacionada en el 29,11% de los casos en los que se conoce la razón del suicidio, siendo esto, un motivo de alerta sobre la depresión, pues se estima que será una de las principales causas del suicidio en el mundo en 2030. 3

En el año 2022 se presentó un incremento del 12,3% en el total de defunciones por suicidios ocurridos en personas con edades entre los 15 a 19 años frente al 2021, al pasar de 350 casos a 393.4

Desde el 2003, cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una fecha establecida por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y la Organización Mundial de la Salud, OMS, con el objetivo de centrar la atención sobre este tema, reducir el estigma y crear conciencia sobre la prevención del mismo.1

Entre enero y julio de 2023, se han presentado 1.810 suicidios en el país, 246 casos más, comparado con el año anterior en este mismo periodo; de los cuales el 77% se sitúa en hombres y 22% en mujeres.2

De acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, para el año 2022, los departamentos con mayores tasas de mortalidad por suicidio fueron: Vaupés (28,6), Tolima (9,3), Guaviare (8,9), y Huila (8,5). Asimismo, haciendo un comparativo entre 2021 y 2022, el incremento más alto en la tasa de mortalidad por suicidio, se ubica en el Guaviare, con 95,9% y Magdalena 37,1%.4

“En el análisis por sexo se evidencia una tendencia de mayor crecimiento de los suicidios en hombres que en mujeres, por ejemplo, en el año 2021 los suicidios de hombres superan en 5,3% el valor registrado en 2019, mientras que en mujeres se evidencia una reducción del -0,9%”.4

El doctor Mauricio de la Espriella, médico psiquiatra, especialista en demencias y neuropsicología, actual presidente de la Asociación Colombia de Psiquiatría, indica que, “los factores de riesgo que influyen en el desarrollo de la conducta suicida varían, sin embargo, entre ellos destaca el género, donde se conoce que el hombre es quien con mayor frecuencia realiza el suicidio consumado, mientras que la mujer en su mayoría tiene más intentos de suicidio; la edad, es un factor importante, pues, el grupo poblacional de mayor riesgo está entre los 15 y 24 años, sin dejar de lado, que las personas mayores de 60 años también requieren especial atención”.5

Por su parte, la doctora Andrea Otero, psiquiatra, especialista en psicología clínica, afirma que, “tener una enfermedad mental es el más importante predictor de suicidio. Aproximadamente el 90% de las personas que se suicidan tenían una enfermedad mental identificable antes de morir.6 La mitad de los suicidios ocurren en personas con trastorno depresivo mayor o trastorno bipolar. De igual manera, un factor que exacerba el riesgo suicida y frecuentemente está presente en los suicidios son los trastornos por consumo de alcohol o drogas; además de otras enfermedades comúnmente asociadas a los suicidios, como los trastornos de personalidad limítrofe o antisocial”.7

El suicidio es una conducta prevenible en un gran porcentaje de casos1

El doctor Mauricio de la Espriella, advierte sobre la importancia de brindar apoyo no sólo a la persona que tiene conducta suicida, sino también a su familia, la situación debe abordarse desde el instante mismo que la persona expresa formal, clara y contundente la idea de suicidio, es decir, querer acabar con su vida, ya sea, por diversos factores externos o personales. Se debe buscar la ayuda necesaria para intervenir en situaciones de crisis y evitar que la persona pueda actuar de manera impulsiva o planeada. El manejo debe estar a cargo del personal médico, que facilite la atención en salud mental, evaluando todos los factores de riesgo que pueda tener la persona y tratando de organizar los diversos tipos de atenciones que sean prioritarias, a mediano o a largo plazo y, donde involucre a la familia o a las personas más cercanas.5

Se considera que una de las principales barreras para prevenir el suicidio es el estigma que sufren las personas con trastornos mentales o comportamiento suicida1. Es primordial trabajar en conjunto sobre este problema de salud pública en las Américas, para que como sociedad podamos apoyar a las personas en riesgo y sus familias con el fin de que no sientan temor, vergüenza o discriminación a la hora de pedir o buscar ayuda, señala Martín Martínez, Gerente General de Upjohn división de Pfizer para el Cono Sur y Región Andina.

Por lo anterior, Upjohn división de Pfizer se une a la campaña #SeptiembreAmarillo, dirigida tanto a profesionales de la salud como a población en general, con el objetivo de promover el reconocimiento oportuno de las señales de alerta de enfermedades mentales, como la depresión y, la importancia del acompañamiento médico y familiar como medida de prevención del suicidio #AcompañarPreviene. Esta campaña tiene por lema Busca el Sol, en alusión al girasol que cada día busca el sol para crecer y florecer. Por eso, invitan a las personas a buscar la ayuda y apoyo que necesitan para seguir creciendo.

Advierte la doctora Otero sobre el valor que representa tomar la situación en serio, “no teman hablar abiertamente sobre el suicidio. Preguntar si está pensando en suicidarse, no es sembrar la idea, por el contrario, es tender un puente de ayuda. Expresar preocupación, mostrar interés y apoyo, estar dispuesto a escuchar y dejar que la persona hable de sus sentimientos, sin juzgar, ni cuestionar; intentar tranquilizar a la persona y mantener la calma. Es fundamental, no prometer confidencialidad en un caso como el suicidio, siempre hay que buscar ayuda de familiares y amigos. Tenga en cuenta que, se deben adoptar medidas prácticas, como, retirar o controlar los elementos que puedan suponer riesgo, no dejar a la persona sola y buscar ayuda profesional”.7

Hinchas Irremplazables 2023

Este año, en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, la Asociación Colombiana de Psiquiatría, ACP, busca fortalecer su campaña enfocada en Prevenir es Preguntar, donde se propone trabajar en la capacidad de poder preguntar a aquellas personas que puedan estar pasando por una situación difícil, preguntar de manera directa si bajo una situación difícil ha considerado el suicidio como medida de solución.5

“Esta campaña de Prevenir es Preguntar es continua, no obstante, durante este año 2023, estamos apuntándole al lema de los Hinchas Irremplazables, consideramos que en el área deportiva podemos impactar en la comunidad mediante este tipo de actividades, que, sin duda alguna son responsabilidad de todos. Nuestro tema principal para este año son los Hinchas Irremplazables, sin dejar a un lado por supuesto, Prevenir es Preguntar y Yo también voy al Psiquiatra”, concluye el presidente de la Asociación Colombia de Psiquiatría.5

