Primeras imágenes en 3D de la superficie del polo sur de la Luna obtenidas por India

–La Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO, por sus siglas en inglés) publicó en la red social X una imagen «anaglifo» tridimensional desde el polo sur de la Luna del módulo de aterrizaje Vikram, que forma parte de la misión Chandrayaan-3.

La agencia espacial explicó que el «anaglifo presentado» se creó utilizando una imagen izquierda y otra derecha capturadas por el instrumento NavCam, a bordo del róver Pragyan, que puede capturar imágenes en estéreo. «En esta imagen de 3 canales, la imagen de la izquierda se coloca en el canal rojo, mientras que la imagen de la derecha se coloca en los canales azul y verde (creando cian)», señaló a continuación ISRO.

La agencia expuso que la diferencia de perspectiva entre las dos fotos muestra como resultado el efecto estéreo, que da «la impresión visual de tres dimensiones». También recomendaron usar gafas rojas y cian para ver en 3D.

El 23 de agosto, India posó con éxito en el polo sur de la Luna el módulo de alunizaje Chandrayaan-3, convirtiéndose en el primer país en lograr esta hazaña histórica. En general, la India se convirtió en el cuarto país (después de EE.UU., China y Rusia) en posar con éxito una nave en la superficie de la Luna. (Información RT).

Misión Chandrayaan-3:

Chandrayaan-3 Mission:

Anaglyph is a simple visualization of the object or terrain in three dimensions from stereo or multi-view images.

The Anaglyph presented here is created using NavCam Stereo Images, which consist of both a left and right image captured onboard the Pragyan… pic.twitter.com/T8ksnvrovA

— ISRO (@isro) September 5, 2023