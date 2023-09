Huracán Lee alcanza categoría 5 y se acerca al norte del Caribe

–El huracán Lee se intensificó a categoría 5 la madrugada de este viernes y avanza rumbo al norte del Caribe. Según los pronósticos, se mantendrá como un «poderoso gran huracán» la próxima semana. Se esperan corrientes submarinas y resacas peligrosas en el Caribe desde este viernes y en EEUU el domingo.

Hurricane #Lee Advisory 11: Lee Becomes a Category 5 Hurricane. Dangerous Beach Conditions Expected to Develop Around the Western Atlantic Through Early Next Week. https://t.co/tW4KeGe9uJ

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 8, 2023