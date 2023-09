Encuentro de Sylvester Stallone con el Papa Francisco: «¿Listo? ¡Boxeamos!» (VIDEO)

–El Papa Francisco recibió este viernes en el Vaticano a Sylvester Stallone, conocido por sus icónicos roles en películas como “Rocky” y “Rambo”, y quien ha señalado que regresó a la fe católica.

En la visita al Pontifice, Stallone estuvo acompañado de su esposa, Jennifer Flavin; su hermano, Frank Stallone, y sus tres hijas.

En el encuentro hubo un saludo formal y después el sumo pontífice elogió a la estrella de Hollywood, diciéndole que había crecido viendo sus películas, a lo que Stallone respondió bromeando: «¿Listo? ¡Boxeamos!». La reunión dejó varias instantáneas para el recuerdo.

Pope Francis meets with American actor Sylvester Stallone and his family at a private audience in the Vatican. pic.twitter.com/f9tLUScwfj

— Vatican News (@VaticanNews) September 8, 2023