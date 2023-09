Catástrofe en Libia: Tormenta Daniel deja al menos 3.000 muertos y 10.000 desaparecidos

–(Foto Oficina de Prensa Libyan Prime Minister). El Ministerio de Salud de Libia ha confirmado que la cifra de muertos en el país tras la tormenta Daniel ha aumentado a más de 3.000, mientras que miles de personas siguen desaparecidas, informó el medio Al-Hadath este martes.

Según la Cruz Roja Internacional, el número de desparecidos se estima en 10.000, mientras que el número de familias desplazadas por las inundaciones es cerca de 20.000.

Por su parte, el portavoz del Ejército Nacional Libio, Ahmed Mismari, declaró en una rueda de prensa que la catástrofe se dio después de que colapsaran las presas situadas en la ciudad de Derna, arrasando cerca del 25% de la ciudad y dejando sólo escombros de entre los cuales se han logrado recuperar más de 1.000 cadáveres.

WATCH: Catastrophic flooding hits Derna, Libya after dams collapse during Storm Daniel, more than 2,000 people feared dead pic.twitter.com/WP7LquuOCa

— BNO News (@BNONews) September 12, 2023