Apple presenta iPhone 15 con carcasa de titanio y mantiene sus precios

–Un nuevo iPhone 15 con una carcasa de titanio y un chip más rápido que permite mejores cámaras y juegos móviles, presentó este martes Apple en un contexto de una caída global de los smartphones y problemas con las ventas en China.

La nueva línea incluye iPhone 15 que comienzan con precio de 799 dólares y de 899 dólares para el iPhone 15 Plus.

Meet iPhone 15 Pro & Pro Max! Powered by A17 Pro, which ushers in a new era of Apple Silicon, these products unlock new performance capabilities, amazing photography, next-level gaming, and more. And with an all-new titanium design, they’re our lightest weight Pro models yet! pic.twitter.com/kZxWCPj0Vl

— Tim Cook (@tim_cook) September 12, 2023