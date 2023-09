DNP fortalecerá el mecanismo de Obras por Impuestos en las regiones más afectadas por el conflicto

Fortalecimiento del programa



Un análisis del DNP encontró que el mecanismo está altamente concentrado territorial y sectorialmente, pues a la fecha, el 85% de los recursos aprobados de la estrategia se concentran en el 20% de los municipios ZOMAC; mientras que de los 347 municipios en los que se pueden realizar proyectos de obras por impuestos, el 32% no han registrado proyectos y el 22% tan solo cuenta con un proyecto. De los municipios PDET, 28% no tiene proyectos y 27% tan solo cuenta con un proyecto.



Esta alta concentración de proyectos en ciertos municipios podría explicarse por la debilidad institucional de los municipios que no cuentan con proyectos y el escaso tejido productivo de los municipios sin proyectos, entre otros factores.



En este sentido, el director (e) Herrera explicó que Planeación Nacional avanza en diseñar e implementar una estrategia de articulación que permita que proyectos ya estructurados puedan ser incluidos en el banco de proyectos de la estrategia. De igual manera, se busca apoyar a los estructuradores para facilitar la inclusión de estos en la Metodología General Ajustada (MGA).



Por otro lado, se continuará brindando apoyo a la ART en las Ruedas de proyectos de Obras por Impuestos para dar a conocer el mecanismo y promover el interés de las empresas en los municipios con baja cobertura, al tiempo que se fortalecen las capacidades institucionales de los municipios sin proyectos, haciendo especial énfasis en el fortalecimiento de sus capacidades de estructuración de proyectos.



“Otro aspecto que podría contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los municipios es la realización de capacitaciones al personal de las entidades territoriales en donde se tengan en cuenta, no solo las capacidades técnicas sino también las capacidades en formulación de proyectos conforme a la Metodología General Aplicada y en particular, el Mecanismo de Obras por Impuestos”, agregó Herrera.