Galeón San José: Compañía cazatesoros exige 10.000 millones de dólares a Colombia por el tesoro

–La compañía cazatesoros Sea Search Armada, de EE.UU., logró que la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) aceptara una demanda en contra de Colombia, en la que exige 10.000 millones de dólares al país suramericano, al que acusa de expropiar un tesoro encontrado presuntamente hace más de 40 años.

Según informó la revista Ciar Global, especializada en temas de arbitraje, se trata del galeón español San José, barco hundido por piratas ingleses en 1708, que continúa en el fondo del mar colombiano, del cual se cree que tiene joyas, piedras preciosas, oro, plata, cerámicas, documentos, encomiendas y más.

En 2015, el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció el descubrimiento del galeón San José; no obstante, Sea Search Armada alega que el hallazgo fue hecho a principios de la década de 1980 por su predecesora, la firma Glocca Morra Company, previa autorización de las autoridades colombianas.

Litigio

Según la demanda, Colombia reconoció entonces que Glocca tendría derecho al 50 % del producto de la embarcación y a un acceso preferente a un contrato de salvamento; sin embargo, las negociaciones se estancaron.

Según el arbitraje, hubo litigios posteriormente en tribunales colombianos e internacionales. En 2007, la Corte Suprema de Justicia de Colombia confirmó que Sea Search tenía derechos sobre el 50 % del tesoro que había descubierto y comunicado, pero —según el documento presentado ante la CPA— el país suramericano se negó a reconocer los derechos y optó por expropiarlos.

Colombia ha sostenido que Sea Search Armada no tiene derecho sobre el galeón, señalando que se comprobó que su predecesora empresa cazatesoros no dio con el barco, puesto que las coordenadas que proporcionó en 1982 no son las del lugar donde está el San José.

En febrero de 2020, el Ministerio de Cultura de Colombia declaró al galeón San José como Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional, para garantizar la protección del navío y conservarlo con fines no comerciales. (Información RT).