El mundo lamenta muerte de Botero, un «artista universal»

–(Ilustración: Autorretrato (1986) con Sofía, su esposa durante casi medio siglo). La muerte del artista Fernando Botero, este 15 de septiembre, ha sido lamentada en Colombia, su país natal, en México, Estados Unidos, España, Italia, Alemania y otros partes del mundo.

El artista plástico colombiano es reconocido como una de las figuras latinoamericanas más importantes del arte del siglo XX. A lo largo de su carrera, Botero creó más de 3.000 pinturas y 300 esculturas.



Sus robustas, surrealistas y voluminosas obras pueden observarse en museos y espacios públicos de varias ciudades en todo el mundo, entre ellas, París, Venecia, Bogotá, Shanghái o Singapur.



Autoridades de toda Latinoamérica lamentaron el fallecimiento de uno de los más grandes artistas de América Latina y agradecieron su contribución a la paz en Colombia.



«Uno de los artistas más destacados de Latinoamérica, que con valentía rompió barreras y creó una nueva concepción estética. Adiós Fernando Botero, Colombia y México lloran tu partida», escribió en X la secretaria de Cultura de México, Alejandra Frausto. «La Secretaría de Cultura de México lamenta el sensible fallecimiento del pintor, escultor y dibujante colombiano Fernando Botero, artista ícono del arte mundialcuya obra es un referente imprescindible», añadió la instancia.

Official Portrait of the Military Junta, 1971 #naveart #fernandobotero https://t.co/hWlt4p5aGg pic.twitter.com/Wnta19IyIX

— Fernando Botero (@ArtistBotero) April 1, 2023