El estadounidense Sepp Kuss ganó la Vuelta a España; un colombiano quedó en el top 10: Santiago Buitrago

–Sepp Kuss se proclamó campeón de la Vuelta a España, cuya edición 78ª edición terminó este domingo. Después de 10 años, un estadounidense vuelve a ganar la Vuelta. En 2013 se impuso, con 42 años, Chris Horner. Ahora Kuss sucede en el palmarés al campeón belga Remco Evenepoel, ganador de tres etapas y de la montaña, el gran derrotado, a pesar de sus exhibiciones, en relación a la general.

Con Kuss, el equipo Jumbo Visma, se conviertió, además, en el primero en ganar un mismo año el Tour, el Giro y la Vuelta, las tres grandes competiciones del ciclismo.

La última etapa entre el Hipódromo de La Zarzuela, a las afueras de Madrid, y el centro de la ciudad, de 101,1 km, la ganó el australiano Kaden Groves (Alpecin Deceuninck).

What a crazy finalé ? thrilling racing until the last meter of La Vuelta! Watch the LAST KM… ? #LaVuelta23 pic.twitter.com/IFK5EJK8Sp

El podio lo complementaron Jonas Vinegaard, y Primoz Roglic, integrantes también del equipo Jumbo-Visma del campeón.

Con este triunfo de Kuss se produce un hecho histórico, pues es la primera vez que corredores de un mismo equipo ganan las tres grandes en la misma temporada, después de que Vingegaard ganara su segundo Tour de Francia y Roglic se llevara el Giro de Italia.

?? Líder desde la etapa 8? hasta el final. Nadie ha podido desbancar a Sepp Kuss. ¡Disfruta del minuto de La Roja!

?? From stage 8?? to Madrid, no one has been able to unseat Sepp Kuss! Enjoy the red jersey’s final minute!

#LaVuelta23 @CarrefourES #CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/mmBSnXAHeP

— La Vuelta (@lavuelta) September 17, 2023