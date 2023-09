La realidad de la Dermatitis Atópica: Entre el 70 – 80% de los pacientes tienen factores genéticos

(Ilustración A.D.M.). Pese a que cada 14 de septiembre, se conmemora el Día Mundial de la Dermatitis Atópica, una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que se caracteriza por picor o prurito intenso que puede provocar lesiones cutáneas y heridas; 2 todos los días cobran valor para tomar conciencia y aprender aún más sobre esta enfermedad.

todos los días cobran valor para tomar conciencia y aprender aún más sobre esta enfermedad. La prevalencia de la dermatitis atópica se sitúa entre el 4 y el 20% de la población, y existen grandes diferencias, entre ellas, el lugar poblacional, rural o urbano; así como, el tipo de piel, pues se ha observado que las pieles pigmentadas tienen tendencia a desarrollar folículos de eccema atópico.3

La dermatitis atópica, también conocida como eccema, es una enfermedad crónica, que hace que la piel se inflame e irrite, lo que causa mucha picazón. Es una afección que puede presentarse a cualquier edad, sin embargo, por lo general comienza en la infancia.4

Es de destacar que, la dermatitis atópica no se contagia de una persona a otra,4 pero si tiene un alto impacto en la vida social, laboral y afectiva de los pacientes que la sufren.2

La doctora Ángela Londoño, médica dermatóloga y epidemióloga con master en autoinmunidad, indica que “las causas de la dermatitis atópica varían, entre ellas, la carga genética y las variaciones o alteraciones del microbioma cutáneo. A esto se suma, el calor y el sudor, que no son causa de aparición de la afección, pero, pueden generar irritación en la piel que tiene la barrera cutánea alterada, y exacerba la enfermedad”.5

Las enfermedades dermatológicas constituyen uno de los principales motivos de consulta en los centros hospitalarios, y existen una serie de dermatosis que son más frecuentes en pacientes de origen afrodescendiente, lo que supone un reto en la práctica médica por el grado de pigmentación que interfiere significativamente en la semiología dermatológica.6

“Sabemos que vivir con dermatitis atópica puede tener diferentes afectaciones físicas, psicológicas y mentales para los pacientes, así lo señala el estudio ´Dermatología Médica Aumento del conocimiento y acceso a la atención en América Latina: Casos de estudio en dermatitis atópica y alopecia areata´, desarrollado por el Institute for Human Data Science (IQVIA) y Pfizer, con el apoyo de la Sociedad Colombiana de Dermatología (ASOCOLDERMA) y Fundapso.7 En la actualidad, estamos adelantando una campaña educativa llamada La Realidad en la Piel del Arte, con intervenciones de reconocidas obras de arteactividades educativas en centros comerciales, difusión de testimonios de pacientes e información sobre la patología la cual está disponible en nuestro sitio web, con el propósito de generar conciencia sobre esta condición y sensibilizar sobre el impactos de la Dermatitis atópica en quienes la padecen, no solo en su piel sino en lo que no es visible”, así lo expresa, Ana Dolores Román, gerente general de Pfizer en Colombia.

“Actualmente, hay pocos estudios sobre la frecuencia de la dermatitis atópica y por ello no se conoce con exactitud el porcentaje de población afectada. Se estima que, en niños, el porcentaje es alto, y varía entre el 5-20%, lo que hace que sea una de las principales enfermedades crónicas en esta etapa de la vida. Por otro lado, se calcula que entre el 1-3% de adultos sufre dermatitis atópica y que entre el 0.02-0.24% del total de la población adulta presenta dermatitis atópica grave. Esto significa que, de cada 10.000 personas, alrededor de 2-24 tendrían dermatitis atópica grave”.8

La doctora Londoño advierte que existen varios retos frente a la enfermedad y destaca la importancia del diagnóstico adecuado y una remisión oportuna al dermatólogo, “los pacientes pueden demorarse hasta más de 12 meses en llegar al especialista. Es primordial lograr metas más altas en el control de la enfermedad, lo que buscamos con los pacientes es que tengan claridad absoluta sobre sus lesiones y solución completa de los síntomas”.5

La especialista en dermatología y epidemiología asegura que, “la dermatitis atópica es una enfermedad que tiene un impacto importante en la calidad de vida de los pacientes, pues, a causa del prurito los niños no duermen en la noche, lo que hace que los papás o cuidadores tampoco puedan dormir, no hay un sueño reparador; son pacientes que tienden a sufrir de ansiedad o depresión; en algunos casos se puede presentar ausentismo laboral, debido a las incapacidades a causa de las hospitalizaciones dadas por la afección”.5

Tenga en cuenta las medidas que pueden ayudar a evitar factores desencadenantes de la enfermedad:1

No lavar las manos en exceso, ni utilizar detergentes

Evitar el contacto con aeroalérgenos

Evitar el uso de ropa ajustada, o fibras sintéticas

Evitar los trabajos que involucren carpintería, minería, mecánica, peluquería

Limitar la exposición a climas con temperaturas extremas

Controlar el estrés

“Dentro de los consejos más importante es que asistan al médico, eso sería lo primero, seguido de la adherencia a todas las recomendaciones, donde el principal pilar es la humectación de la piel, ya que, esto mejora la barrera cutánea. Así mismo, es importante recordar que estos pacientes deben usar ropa cómoda, fresca, que no sea lana, y tener presente que pueden continuar una vida normal, con ayuda del especialista, esto se puede lograr” concluye la doctora Londoño.5

________________________

1Querol Nasarre, I. Dermatitis atópica. Pediatría Atención Primaria, 11, 317-329. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-76322009000700003 Acceso 8 de septiembre de 2023.

2Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Día Mundial de la Dermatitis Atópica. Disponible en: https://www.seaic.org/inicio/noticias-general/dia-mundial-de-la-dermatitis-atopica.html Acceso 8 de septiembre de 2023.

3Doctora Mª José Fuente González. Presentación clínica de las dermatosis que afectan a pacientes de raza no caucásica. Disponible en: https://www.sopeba.org/uploaded_files/Document_589_20190623105920_es.pdf Acceso 8 de septiembre de 2023.

4Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel. Dermatitis atópica. Disponible en: https://www.niams.nih.gov/es/informacion-de-salud/dermatitis-atopica Acceso 8 de septiembre de 2023.

5Entrevista doctora Ángela Londoño, médica dermatóloga y epidemióloga con master en autoinmunidad. Dermatitis Atópica y su impacto en la calidad de vida de los pacientes y cuidadores. Accesado 7 de septiembre de 2023.

6Elvir-Mayorquin, N., Velasquez, S. M., Villalta-Gale, D., López-Barahona, K., Sabillon-De-Diego, L. G., Tercero-Vallecillo, J., Bonilla-Maldonado, C., & Cerrato-Hernández, K. Prevalencia de dermatosis en niños afrodescendientes de la comunidad de Santa Rosa de Aguán, Honduras 2015. Revista Hispanoamericana De Ciencias De La Salud, 4(3), 112–118. Disponible en: https://uhsalud.com/index.php/revhispano/article/view/376 Acceso 8 de septiembre de 2023.

7 IQVIA Instituto for Human Data Science. Dermatología Médica. AUMENTO DEL CONOCIMIENTO Y ACCESO A LA ATENCIÓN EN AMÉRICA LATINA: CASOS DE ESTUDIO EN DERMATITIS ATÓPICA Y ALOPECIA AREATA. 2022. Disponible en: Dermatología Médica – IQVIA Acceso 12 de septiembre de 2023.

8 Asociación de Afectados por la dermatitis atópica. ¿Cuándo aparece la Dermatitis Atópica? Disponible en: https://asociacionafectadosdermatitisatopica.com/que-es-la-da/ Acceso 8 de septiembre de 2023.

En Pfizer aplicamos la ciencia y nuestros recursos globales para llevar a las personas terapias que prolonguen y mejoren significativamente sus vidas. Nos esforzamos por establecer el estándar de calidad, seguridad y valor en el descubrimiento, desarrollo y fabricación de productos sanitarios, incluidos medicamentos y vacunas innovadores. Cada día, los colegas de Pfizer trabajan en mercados desarrollados y emergentes para avanzar en el bienestar, la prevención, los tratamientos y las curas que desafían a las enfermedades más temidas de nuestro tiempo. En consonancia con nuestra responsabilidad como una de las principales empresas biofarmacéuticas innovadoras del mundo, colaboramos con proveedores de atención sanitaria, gobiernos y comunidades locales para apoyar y ampliar el acceso a una atención sanitaria fiable y asequible en todo el mundo. Durante más de 170 años, hemos trabajado para marcar la diferencia para todos los que confían en nosotros. En nuestro sitio web www.Pfizer.com publicamos periódicamente información que puede ser importante para los inversores. Además, para obtener más información, visítenos en www.pfizer.com.co y síganos en Facebook Pfizer Colombia, LinkedIn Pfizer y Youtube.