Audiencia de la JEP por falsos positivos en Casanare: «Nos vamos con un sinsabor; ustedes no nos resolvieron todo lo que tenían para decirnos con sinceridad», víctimas

–Evidente insatisfacción mostraron los familiares de las víctimas de los «falsos positivos» en el Casanare al terminar este miércoles en Yopal, la audiencia pública convocada por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, para que 21 militares, un funcionario del extinto DAS y dos civiles imputados, reconocieran los crímenes.

Al concluir la diligencia, que que estaba inicialmente programada para dos días, pero que se extendió tres, Astrid Tumay, en nombre de las víctimas hizo la siguiente conclusión:

«Nos vamos con un sinsabor porque ustedes no nos resolvieron todo lo que tenían para decirnos con sinceridad».

Mientras tanto, un jovencito, Esteban Araque, a quien le asesinaron a su padre , expresó:

«Quiero decirles que les quedó bien el nombre: ‘Caníbal'», porque comían gente que era inocente».

«Ustedes se convirtieron en unos monstruos con todas las familias colombianas vulnerables. Ustedes siempre se enfrentaban a las personas que no tenían armas, a ustedes no les gustaba combatir, por eso hacían los ‘falsos Positivos'», les cuestionó Myriam Álvarez, hija del señor Misael Álvarez, un adulto mayor asesinado y presentado como baja en combate. En ese hecho también fueron asesinados Yúber Contreras Álvarez, Berney Guerrero Bohórquez, Hilda Blanca Cruz Montejo y Nelson Enrique Arias Ramírez.

En la última jornada, el general retirado, Henry Torres Escalante, quien reconoció haber sido el instrumentador de todos los «falsos positivos» registrados en el Casanare, en los cuales fueron ejecutados 303 personas, pidió perdón nuevamente y aceptó que fue responsable en estos actos por haberlos conocido y no haber hecho nada para detenerlos.

«Más que nunca, hoy acepto mi responsabilidad como máximo comandante», aseguró.

A su turno, el capitán retirado César Augusto Cómbita Eslava relató cómo, a pesar de nunca haber hecho un curso de Policía judicial, empezó a observar en detalle cómo hacían estas labores los agentes del CTI, para, posteriormente, «perfeccionar las escenas donde se iban a presentar los asesinatos».

«Nunca debí repetir estas conductas delictivas que desarrollé en Antioquia. La verdad esa no fue la formación que recibí. Defraudé en el camino a muchas personas, a muchas familias. (…) Había otros caminos y opté por el camino del dolor. Pido perdón por ello», dijo Cómbita.

Con relación a los asesinatos cometidos, Cómbita reconoció que «todo fue con pleno conocimiento y aprobación del comandante de la Brigada XVI. Para la época, el coronel William Torres Escalante», y agregó que le entregó directamente un arma corta para usar en un asesinato

El compareciente habló sobre el involucramiento de jueces penales militares como «la juez penal militar Nancy Martínez, que encubrió todos los asesinatos cometidos por el mayor Óliver Cárdenas Gil». Igualmente, relacionó al juez penal militar Nelson Guerra Chinchía.

Cómbita pidió perdón a varias de las familiares de las víctimas. «Al señor Roger Acero», dijo: «yo fui quien mató a su hermano, yo le disparé». «Señora Marcela y Dania, cuando usted tenía 2 años yo le quité a su padre».

El magistrado Óscar Parra pidió al compareciente que explicara cómo se seleccionaba a las víctimas. «Había un perfilamiento. Acá cada comandante de grupo especial perfiló a las víctimas, como fue el caso de las prácticas de habitantes de calle», respondió Cómbita.

Wilfrido Domínguez Márquez, antiguo jefe de la sección segunda de inteligencia del Batallón de infantería no. 44 «Ramón Nonato Pérez», Birno, entre otros crímenes de guerra y de lesa humanidad, fue imputado como coautor por utilización de niños y niñas y persecución por razones de género.

«Mis actividades se enmarcaron directamente con el auspicio del comandante del batallón, el señor Germán Alberto León Durán, y del señor coronel Marcolino Puerto», dijo Wilfrido Domínguez al iniciar su reconocimiento.

Domínguez relató los hechos que llevaron al asesinato de José Rubiel Llanos, una persona con orientación sexual e identidad de género diversa. Domínguez reconoció que se utilizó a una menor de edad para engañarlo y entregarlo a los soldados que iban a asesinarlo.

Domínguez también relató los hechos que enmarcaron el asesinato de Édison Mendoza Soto. «Hoy le reconozco a usted, doña Nancy, su valor, (…) porque me permitió que me sentara frente a usted, a pesar de que hace 17 años usted me brindaba un vaso de agua para saciar mi sed». pic.twitter.com/YpIOncnJRO

