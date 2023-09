Perú inicia investigación penal sobre cómo obtuvo Jaime Maussan los “cuerpos extraterrestres”

El autodenominado ufólogo Jaime Maussan afirmó que los dos pequeños “cadáveres” fueron recuperados de Cusco, Perú. Los presentó en cajas transparentes en la Ciudad de México el miércoles y alborotó a la comunidad creyente en teorías de conspiración sobre ovnis.

Los funcionarios peruanos cuestionaron las afirmaciones de Maussan e informaron que van a investigar cómo obtuvo los cuerpos.

La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, mencionó que estaban investigando cómo los cuerpos “prehispánicos” salieron de Perú y añadió que se presentó una denuncia penal contra Maussan.

Maussan insiste en que es inocente. “No me preocupa. No he hecho absolutamente nada ilegal”, declaró.

El hombre de 70 años no ha podido explicar cómo llegaron los cadáveres a sus manos. Indicó que revelaría todo “en el momento apropiado”.

Médicos en la Ciudad de México están realizando tomografías computarizadas a los cadáveres. De acuerdo con José de Jesús Zalce Benítez, director del Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud de la Armada de México, los estudios demostraron que los supuestos cuerpos pertenecían a un solo esqueleto y no fueron armados.

Añadió que los resultados de las pruebas de laboratorio indican que “no hay evidencia de ningún montaje o manipulación de los cráneos”.

Los medios de comunicación en México informaron que durante su testimonio en la cámara mexicana, Maussan afirmó, bajo juramento, que los especímenes momificados no forman parte de “nuestra evolución terrestre”, ya que casi un tercio de su ADN sigue siendo “desconocido”.

No se han comprobado tales afirmaciones y al ufólogo ya lo han vinculado con supuestos descubrimientos desmentidos.

Maussan afirmó que los restos tienen unos 1.000 años de antigüedad y sostuvo que investigadores de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) determinaron la edad de los cadáveres por medio de la técnica de datación por carbono 14.

La universidad se desentendió de las afirmaciones de Maussan; argumentó que sus científicos no participaron en la investigación y que entraron en contacto con un conjunto de muestras, no los especímenes completos.

“En ningún caso hacemos conclusiones sobre el origen de dichas muestras”, aclaró en un comunicado el Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas con Aceleradores de la universidad.

En la comparecencia pública, Maussan mostró a funcionarios estadounidenses y miembros del gobierno mexicano varios vídeos de “ovnis y FANI (fenómenos anómalos no identificados)” antes de desvelar los supuestos cadáveres extraterrestres.

Testificó: “Estos especímenes no son parte de nuestra evolución terrestre… No son seres que fueron encontrados después de los restos de un ovni. Fueron encontrados en minas de diatomeas (algas) y luego se fosilizaron”.

Presentan cuerpos no humanos en Congreso mexicano y piden reconocer la vida extraterrestre

Con la muestra de dos cuerpos de seres no humanos en la cámara de Diputados de México, el ufólogo Jaime Maussan y expertos en la materia pidieron a los legisladores reconocer la vida extraterrestre en el país. Esto, como parte de la primera audiencia pública en una ruta para la posible legislación de fenómenos aéreos anómalos no identificados en México, mejor conocidos como objetos voladores no identificados (ovni).

El ufólogo y comunicador mexicano presumió que los dos cuerpos mostrados tenían más de 1.000 años, de acuerdo con una investigación realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Institución que determinó, mediante análisis de carbono 14, que se mantuvieron sepultados por un milenio dentro de una diatomea, un tipo de alga que no permite el crecimiento de bacterias ni de hongos, lo que permitió su preservación.

Maussan enfatizó que los seres presuntamente extraterrestres no se tratan de cuerpos recuperados en naves que cayeron sobre la Tierra, sino que estaban sepultados. “No se trata de momias, se trata de cuerpos que están íntegros, completos, que no han sido manipulados en su interior y que tienen una serie de elementos que los hacen verdaderamente extraordinarios”, expresó.

Para Maussan existe la evidencia suficiente para demostrar que existe la vida extraterrestre y afirmó que de tenerse el valor de aceptar “que estamos siendo visitados por inteligencias no humanas que vienen a la Tierra desde las profundidades del universo, incluso podríamos viajar a otros universos”. Abundó que es necesaria su aceptación para generar condiciones de seguridad en el espacio aéreo mexicano, abundar las investigaciones alrededor del tema y transparentar los resultados.

El ufólogo recordó que México ya ha dado un paso adelante cuando filtró por primera vez el video de una nave de la Fuerza Aérea mexicana, donde se observaron, a través de una cámara infrarroja, 11 objetos anómalos no identificados. Aparte, el piloto de combate estadounidense y exdirector de la Marina estadounidense, Ryan Graves, quien revelara que el Gobierno de EE.UU. investigaba el fenómeno ovni desde hace años, insistió en que ya se tienen naves y restos de origen no humano en posesión de autoridades en Estados Unidos.

Criticó que a la fecha el Pentágono no permite que se profundicen las investigaciones sobre la materia, aunque recordó que se aprobó una ley de desclasificación controlada que plantea que para 2024 la ciudadanía tendrá que estar preparada para aceptar la presencia de entidades no humanas en nuestro mundo. En este sentido, impulsó a encontrar una solución que permita ahondar en investigaciones relacionadas al fenómeno ovni en México.

“Si son extraterrestres o no, no lo sabemos, pero eran inteligentes y vivían con nosotros. Deberían reescribir la historia”.

Añadió: “No estamos solos en este vasto universo, debemos aceptar esta realidad”.

Maussan también contó a la Cámara de Diputados cómo científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México encontraron “huevos” en uno de los cuerpos.

Al hombre de 70 años ya lo han vinculado con afirmaciones de descubrimientos “extraterrestres” que luego se desacreditaron, como es el caso de las cinco momias encontradas en Perú en 2017, que luego se demostró que eran niños humanos.

El expiloto de la Marina estadounidense Ryan Graves, que también asistió a la comparecencia para compartir su experiencia personal con avistamientos de “fenómenos anómalos no identificados” (FANI) criticó la presentación.

“La exhibición de ayer fue un gran paso atrás en este tema”, escribió Graves en X, antes conocido como Twitter. “Estoy profundamente decepcionado por esta artimaña sin fundamento”.

Por otra parte, Antígona Segura, una de las principales astrobiólogas de México, declaró al The New York Times: “Simplemente, no hay evidencia que respalde estas conclusiones. Todo el asunto es muy vergonzoso”. EFE