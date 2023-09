Llega Serenata Rap, con Tatiana Gómez «Madame», como invitada especial

Imagen: Portal Bogotá

Este 23 de septiembre se realiza un evento emblemático para la música urbana en Bogotá, se trata de la Serenata Rap, que tiene como invitada especial a Tatiana Gómez «Madame», destacada cantante urbana que ha logrado atraer y empoderar a las mujeres con sus líricas.

La Serenata Rap, en su versión 11, es organizada por el Instituto Distrital de las Artes-Idartes y por la escena del hip hop de Bogotá.

No vemos este sábado en la Plaza de la Hoja (avenida Carrera 30 No. 19A) desde las 10:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. ¡Entrada gratuita!

En el evento también estarán otros artistas nacionales como Realidad Mental, Ziferk, Golpe Kpital, Alex Purry y más en una programación con dos escenarios.Además, las personas que asistan disfrutarán de zona de emprendimientos en arte urbano, zona de grafiti y zona interactiva para aprender a crear grafitis.

A continuación, conoce más de Tatiana Gómez, artista, mamá y lideresa de la escena urbana en Bogotá. ¡Imperdible!

Tatiana Gómez, la artista bogotana que le canta a las mujeres

Tatiana Gómez «Madame» se interesó desde muy joven por el rap porque, asegura, le transmite mucha fuerza a las mujeres para empoderarse, demuestra que no existe el sexo débil y les concede el poder de expresarse libremente.

«Madame» tiene 28 años y desde los 13 empezó a hacer una carrera artística. Empezó cantando en la localidad de Bosa, luego en los buses, ahí conoció un productor musical y así logró grabar su trabajo .

Canciones como Con eso le basta, Al ring, Más allá, Sin miedo, Soledad y yo, Venecia, entre otras, hacen parte de esta producción y se escucharán «muy fuerte» a las 3:40 p.m en uno de los escenarios de Serenara Rap. Aquí nos cuenta más detalles de su presentación:

«Este sábado cantaré las canciones que tienen más fuerza, pero también escucharán la faceta más linda de Tatiana, que es donde hay una mujer que siente, que inspira, que hirieron y puede decir que se levantó y sanó. Será un gran show y habrá mucho sentimiento.» afirma la cantante.

Ahora escuchemos a Tatiana invitando a los amantes del género a los conciertos de Serenata Rap:

El sencillo más reciente de Tatiana es ‘Con eso le basta’, una canción que le canta al poder femenino con un estilo intenso y seductor. En palabras de la artista:

“Habla del amor propio, de una chica que se levanta y se ve linda, que comprendió que aun siendo mamá es hermosa, que ha dejado todas sus huellas del pasado atrás. Esa mujer que dice ‘Soy bella y soy preciosa, me amo’. Entonces es una canción de chica dedicado a las chicas», afirma Madame.

Para Tatiana Gómez comenzar en el mundo del rap no fue nada fácil, pues tuvo que enfrentar el machismo que por el cual el género siempre ha sido criticado. Aquí nos cuenta cómo pudo ganarle la partida a la discriminación por ser mujer:

«A mí me tocó enfrentar esa situación y decir ¡No! Pase lo que pase les voy a demostrar que yo soy una rapera de verdad y puedo pararme al lado de ellos. Así empecé a ganarme el respeto estando en eventos, parándome en mi postura y escribiendo. Hasta la misma gente que antes me rechazaba ahora me dice ‘muchísimo respeto parce, eres increíble, eres una inspiración'», cuenta la artista.

Tatiana es madre de tres hijos, pero eso no ha sido impedimento para cumplir con su carrera de artista. Asegura que le ha puesto todo el empeño a sus proyectos, por eso tiene tiempo de criarlos sin importar que se acueste tarde escribiendo y creando música. Según ella todo ha dado frutos:

«Me siento triunfante porque puedo estar con mis hijos y hacer música, tanto esfuerzo vale la pena. En el futuro Tatiana va ser la voz de las raperas. Ya lo soy, más que la voz, voy a ser la cara. Vamos a hacer que Tatiana Gómez internacionalmente sea la cara del rap femenino en Colombia», asegura con convicción la artista.

Asiste a Serenata Rap y prográmate con más eventos gratuitos en la Agenda Cultural de Bogotá.

Fotos e información: Portal Bogotá