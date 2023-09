Concesionario de primera línea del Metro de Bogotá niega hechos de corrupción

–El Concesionario Metro Línea 1 S.A.S., negó los hechos de corrupción denunciados por una publicación de Bogotá, advirtiendo que no ha otorgado ni tiene intención de otorgar permiso alguno a terceros para llevar a cabo funciones de delegación y/o representación.

En un comunicado señala, además, que ni con la Alcaldesa Claudia López ni con su entorno, incluyendo su familia o sus vinculaciones políticas de partido, «hemos tenido ningún tipo de relación diferente a las propias de la ejecución de nuestras obligaciones contractuales».

Estos son los términos del pronunciamiento:

El Concesionario Metro Línea 1 S.A.S. es una sociedad mercantil integrada por los accionistas China Harbour Engineering Company Limited (85%) y XI’AN Rail Transportation Group Company Limited (15%), quienes mediante una licitación pública internacional, regulada y supervisada por las Entidades Multilaterales, suscribió el Contrato de Concesión No. 163 de 2019 con la Empresa Metro de Bogotá S.A., y tiene la responsabilidad de la inversión, financiamiento, diseño, construcción, suministro, puesta en marcha, operación y mantenimiento, y reversión del Proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá – PLMB.

El Concesionario en cumplimiento del Contrato de Concesión No. 163 de 2019, implementó un Programa de Cumplimiento con base en los requerimientos, estándares, términos y condiciones de las Entidades Multilaterales, conformadas por el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Este programa es un conjunto de políticas y procedimientos que tienen como finalidad identificar y prevenir riesgos asociados a corrupción, soborno, lavado de activos y financiación del terrorismo, así como incentivar y crear una cultura de transparencia y ética empresarial en el marco de las prácticas de negocios responsables. Gracias a este programa, la ejecución del Proyecto de la PLMB cuenta con los más altos estándares de ética e integridad empresarial en Colombia.

Con relación a la noticia publicada el pasado día 23 de septiembre en la revista SEMANA, el Concesionario se permite manifestar que:

Todos los hechos económicos del Proyecto de la PLMB son contabilizados en un Patrimonio Autónomo, es decir, el manejo de estos recursos está sometido a una supervisión previa, así como a una auditoría constante, la cual es realizada por un auditor externo idóneo, con amplia experiencia internacional.

Hasta la fecha, nuestra empresa, junto con las accionistas, no ha adquirido ningún inmueble en territorio colombiano. Es fundamental resaltar que los temas abordados en la noticia no tienen ninguna conexión con nuestra organización, Metro Línea 1 S.A.S., no ha otorgado ni tiene intención de otorgar permiso alguno a terceros para llevar a cabo funciones de delegación y/o representación.

Como consecuencia de lo anterior enfatizamos que ni con la señora Alcaldesa Claudia López ni con su entorno, incluyendo su familia o sus vinculaciones políticas de partido, hemos tenido ningún tipo de relación diferente a las propias de la ejecución de nuestras obligaciones contractuales en la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

Por último, insistimos en que Metro Línea 1 no tiene conocimiento ni relación de ninguna naturaleza con las personas mencionadas en la publicación de la revista Semana.

Nuestras estrictas reglas de gobernanza nos impiden radicalmente salirnos del marco contractual de nuestras actividades a la vez que cualquier intervención en política, y así las hemos cumplido.

Adicionalmente, Metro Línea 1 S.A.S. desea enfatizar su firme compromiso de colaborar plenamente con las autoridades gubernamentales en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos. Estamos dispuestos a proporcionar toda la información y cooperación necesaria para garantizar la transparencia e integridad en todas nuestras operaciones.

Metro Línea 1 S.A.S. es consciente de la responsabilidad y expectativa que conlleva el Proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá, es nuestro compromiso de entregarles a los bogotanos y colombianos un proyecto transparente y con rigurosos niveles de cumplimiento y excelencia.