Policía decomisó más de $1100 millones en elementos de compraventas de Chapinero

La Policía Metropolitana de Bogotá decomisó más de 1.100 millones de pesos en relojes Rolex, computadores, armas, videojuegos y celulares por receptación en compraventas de Chapinero.

Algunos de los elementos encontrados en estas compraventas los escondían en cajas fuertes.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, el operativo fue posible gracias a la denuncia de los ciudadanos.

“En dos sitios de compraventa estaban recogiendo algunos elementos los cuales no presentaban las diferentes facturaciones. Estos elementos fueron encontrados en cajas fuertes. Las personas opusieron resistencia y no querían dejarlas abrir para que nosotros no pudiéramos ver qué había en su interior”, manifestó el coronel Javier Gallego de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Finalmente, la Policía Metropolitana de Bogotá hizo un llamado a la ciudadanía para que siga denunciando cualquier delito y acto sospechoso que se presente en la capital.