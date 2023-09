“Nuestra propia vida depende de la Antártida y la Antártida está en peligro”: Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, habló este jueves sobre el peligro de que se sequen los ríos del país y la selva amazónica desaparezca si la Antártida pierde su hielo, tal como lo calcula la ciencia.

“Todo está en peligro, la selva está en peligro, la corriente del océano por el calentamiento de los océanos, y está en peligro la Antártida, que se está derritiendo. Fácilmente podríamos saber qué nos espera”.

Durante su discurso, invitado al XVIII Encuentro de la Jurisdicción Constitucional “Entre Ríos y Saberes”, en Girardot, el presidente Petro insistió en que no lo decía él, sino la ciencia, y citó un estudio publicado recientemente por científicos de la Universidad de Washington, donde se advierte que la temperatura de la Antártida se había incrementado a 39 grados Celsius.

“No lo dice el presidente de la República. Acaba de publicarse un estudio de una universidad sobre la manera como la ciencia se acerca a una problemática como la crisis climática, que ha sido el tenor de mi acción internacional”, afirmó el mandatario.

El origen de la selva amazónica

De las corrientes gélidas que ascienden del llamado ‘continente blanco’ es que surgen los ríos principales de Colombia y del resto de América del Sur, manifestó el mandatario.

“Hoy nos dice la ciencia, por ejemplo, que ese río Amazonas, el Río de la Plata, como el río Magdalena que es el principal de Colombia, tienen un mismo origen (…). Este tejido arranca con el hielo de la Antártida, genera una corriente gélida en el océano que, al ascender hacia la zona tórrida del mundo en nuestra América del Sur, genera una evaporación enorme que es lo que permite la existencia del verde de la selva amazónica”.

Agregó que de los vestigios del arte rupestre que se encuentran en la Reserva Natural de Chiribiquete, en el suroccidente del país, se puede inferir que en este lugar no existía selva hace millones de años.

“Allí las pinturas muestran que allí no había selva, que había era cacería en estepas donde existían mastodontes y otro tipo de animales. Bueno, hoy existe esa selva por la corriente gélida de la Antártida que llega hasta esa zona tórrida y la evaporación fue forjando esa inmensa masa vegetal que hoy es quizás el principal pulmón del mundo”, afirmó el mandatario.

Lo que dice la ciencia

Esa cadena “entre el blanco, el azul y el verde”, que permite la circulación del vapor de agua hacia los páramos de los Andes y su posterior descenso en forma de ríos, está en peligro hoy, asegura el presidente Petro, soportado en información publicada por la ciencia.

“La ciencia se acerca como puede a partir de las matemáticas, de las fórmulas, la matematización de esto del estudio, que se llama la crisis climática, ha generado unos modelos de computador complejísimos que algunas universidades tienen y sobre las que se basa el panel de expertos de Naciones Unidas para hacer sus cálculos y plantear políticas públicas a la humanidad, políticas públicas que nos están afectando”, sostuvo.

En este sentido, el mandatario colombiano reiteró su argumento de una necesidad de encontrar alternativas a la producción de combustibles fósiles en el mundo, para poder detener las emisiones de lo que él ha llamado las ‘chimeneas del Norte’.

“Nuestros ríos se van a secar, simplemente si la Antártida pierde su hielo tal como se calcula. La corriente del océano se detiene y no va a haber el vapor para la selva, la selva se quema y no va a haber los ríos voladores y entonces nuestros páramos no tendrán cómo volver agua líquida lo que hoy es agua líquida. (…) Vamos a seguir en un mundo aislado entre nuestras cordilleras sin ver que nuestra propia vida depende de la Antártida y que la Antártida está en peligro por las chimeneas que se disparan al horizonte en Estados Unidos en la Unión Europea y en China”, señaló.