Rodolfo Hernández interpuso tutela contra decisión del CNE de revocar su candidatura a gobernación de Santander

–Una acción de tutela contra la decisión del Consejo Nacional Electoral de revocar su candidatura a la gobernación de Santander, interpuso Rodolfo Hernández, a través de su defensa.

La acción judicial se sustenta en la misma sentencia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, falló a favor del actual presidente Gustavo Petro, a quien siendo alcalde de Bogotá, la Procuraduría de Alejandro Ordóñez destituyó del cargo por una falta disciplinaria.

Al efecto, la tutela argumenta que se le vulneraron sus derechos políticos.

Previamente, Rodolfo Hernández publicó en la red social X una declaración en la cual cuestionó la decisión del Consejo Nacional Electoral, atribuyendola a la «politiquería» y la «corrupción».

Este es el texto integral de la nota:

«Soy consiente del reto que asumí hace 9 años el día que decidí pasar de la crítica a la acción e incursionar en política, sabía que no sería fácil, sabía que como pienso y actúo iba a generar enemigos, trampas y batallas difíciles de sobrellevar, la de hoy es una de tantas.

Quiero expresarle a Santander y a Colombia que seguiré luchando por ustedes hasta el final. Usaré los medios legales que tengo como ciudadano para seguir firme contra la politiquería y los corruptos que se tomaron el sistema, porque esta decisión de revocatoria fue eso, politiquera: magistrados que están a la orden de partidos contra los que he luchado desde que empecé, instituciones como la procuraduría maniatadas por clanes sirviendo a merced para asesinar políticamente a sus contenedores.

Colombianos, esta cacería que me han hecho con ese despliegue de recursos y esa insistencia ¿la han visto en contra de atracadores y ladrones? NO, porque así es nuestro sistema, premian al bandido y atacan al que lucha por erradicarlos.

Mientras Dios me dé fuerzas y salud daré la batalla no por mi, no por un deseo, lo hago por la convicción de que mi país y departamento merecen un mejor futuro!