Así será el pico y placa para vehículos de carga durante octubre

Foto: Alcaldía de Bogotá.

La restricción de circulación para vehículos de carga, mayores a 20 años, continúa operando en Bogotá los días sábados de 5:00 a.m. a 9:00 p.m., según el número de placa.

Según el calendario, el sábado 7 de octubre la restricción será para placas impares, es decir, las terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9. Para el siguiente sábado, aplica para placas pares, las terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.

Pico y placa para vehículos de carga durante octubre

Sábado 7: La restricción aplica para placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9

Sábado 14: La restricción aplica para placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8

Sábado 21: La restricción aplica para placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9

Sábado 28: La restricción aplica para placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8

No obstante, los vehículos de carga, mayores a 20 años, tienen restricción de circulación en Bogotá de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m., sin importar el dígito de la placa.

En la siguiente pieza encuentras más detalles del pico y placa para vehículos de carga durante octubre:+