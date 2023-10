EE.UU: Sigue creciendo ola de migrantes; cientos viven en aeropuerto de Chicago esperando que los admitan

–(Fotos red social X). Oculta detrás de una pesada cortina negra en uno de los aeropuertos más transitados del país se encuentra la inquietante respuesta de Chicago a una creciente población de solicitantes de asilo que llegan en avión.

Cientos de inmigrantes, desde bebés hasta ancianos, viven dentro de una central de autobuses en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional O’Hare. Duermen sobre colchonetas de cartón en el suelo y comparten baños en el aeropuerto. Una empresa privada vigila sus movimientos.

Al igual que Nueva York y otras ciudades, Chicago ha tenido dificultades para albergar a los solicitantes de asilo, trasladando lentamente a las personas de espacios temporales a refugios y, en un futuro próximo, tiendas de campaña.

La periodista de NewsNation Emily Finn publicó un video en el cual se observa la gravedad de la situación.

VIDEO: This is what’s happening behind the black curtain. Our @NewsNation team obtained video of what migrants describe as “inhumane” conditions at a makeshift shelter inside Chicago’s O’Hare airport. When we asked to go inside the blocked off area, staff overseeing the migrants’… pic.twitter.com/mOk6d6VQtG

— Emily Finn (@EmilyRoseFinn) September 5, 2023