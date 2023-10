Petro hace llamado a la unidad de las fuerzas populares en el Cauca y Nariño para defender al Gobierno

Una unidad entre las fuerzas populares del Cauca y de Nariño por medio de una coordinadora para defender las políticas y programas del Gobierno del Cambio, pidió el presidente Gustavo Petro Urrego desde la ciudad de Popayán, donde participó en una jornada más de El Gobierno Escucha.

“En la medida en que se extienda la organización popular con la vitalidad y la fuerza que lo hace aquí, debería haber una coordinadora popular, que junte todas estas diversidades, las unifique en un programa común y las unifique en una acción común”, manifestó.

El mandatario indicó que los retos que enfrentan el Gobierno y el país “son muchos y complejos” frente a quienes buscan retomar el poder “con desespero”.

“Podríamos hablar de algunas prioridades, obviamente, los retos del presente están si este Gobierno sigue o no, si este Gobierno Nacional sigue o no. Un sector de la sociedad colombiana que tuvo el poder y lo perdió trata de reaccionar con desespero, un desespero que no es democrático porque simplemente le bastaría esperar que unas elecciones decidan su destino, sino que quiere acelerar los tiempos de la historia”, explicó.

Reconoció el potencial que tienen las fuerzas populares del Cauca y Nariño, pero particularmente su capacidad de organización en medio de la diversidad de sectores.

“En un departamento como el Cauca, que con Nariño configuran quizás las sociedades más organizadas de la sociedad colombiana, con un alto nivel de organización popular diversa que expresa causas diferentes: la indígena, dentro de la indígena una diversidad propia; la negra, el campesinado con su propia diversidad regional; las diversidades sexuales, los quereres de los barrios populares, las pretensiones municipales, las esperanzas de la mujer, etcétera”, aseveró.

El jefe de Estado advirtió sobre la exclusión de algunas fuerzas políticas, respecto al proceso electoral que se realizará a finales de octubre.

“A mitad del camino les están quitando a centenares de miles de ciudadanos y ciudadanas en varias regiones del país el derecho a elegir y el derecho, obviamente, a ser elegido si la gente quiere. Aquí en el Cauca yo no puedo intervenir en la disparidad de criterios partidistas y políticos, pero sí le pediría a la organización popular que no se deje fragmentar, y que entre en una coordinación que permita asumir los retos del presente”, recalcó.

El presidente reiteró que “no está bien que, a mitad de la campaña electoral, en varias regiones del país hayan excluido fuerzas políticas con argumentación que no es muy clara, y que está violando derechos fundamentales que son también derechos humanos”.

La jornada de El Gobierno Escucha se realizó en el Coliseo Cubierto Campus Deportivo Universitario Unicauca, con la participación aproximada de 2.200 personas, que llegaron procedentes de los 42 municipios del departamento del Cauca.