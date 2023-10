Bogotá intensifica operativos para controlar presencia de roedores

Frente al aumento de denuncias presentadas por presencia de roedores en diferentes sectores de Bogota?, la Administracio?n Distrital dispuso de un equipo conformado por varias entidades, para llegar a las zonas en las que hay presencia de estas plagas e intensificar la limpieza y desratizacio?n del lugar.

“Desde octubre hay toda una tropa de funcionarios de la Alcaldi?a y actores del sector pu?blico que esta?n haciendo tres actividades: visitar los sitios donde nos han llegado las denuncias, hacer una limpieza completa de los residuos que encontramos y realizarel proceso de desratizacio?n”, dijo el secretario Distrital de Salud, Alejandro Go?mez.

En lo corrido de 2023, desde el Distrito se han venido realizando intervenciones integrales a trave?s de entidades como la Unidad Administrativa Especial de Servicios Pu?blicos UAESP, las Alcaldi?as Locales, las Secretari?as de Salud y Ambiente, el Jardi?n Bota?nico, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogota?, y los operadores de aseo, entre otras. Todo, en compan?i?a de la comunidad de los diferentes sectores (habitantes y comerciantes).

Cifras de intervenciones del Sector Salud

Durante 2023, la Secretari?a Distrital de Salud a trave?s de las Subredes ha controlado ma?s de 2.975.441 mts2 en Bogota?, mediante manejo qui?mico de roedores en espacios pu?blicos, con un aumento de 900 mil mts2 en comparacio?n al an?o 2022, en el que se intervinieron 2.094.279 mts2.

De acuerdo con los reportes, las localidades donde se ha intervenido mayor cantidad de metros para control de roedores fueron: Ciudad Boli?var (365.000 mt2); Kennedy (338.004 mt2); Usme (280.000 mt2); Bosa (277.861 mt2); Engativa? (244.202 mt2); Usaque?n (208.8015 mt2) y Suba (179.407 mt2).

Cultura ciudadana, clave para controlar plagas

El trabajo conjunto entre diferentes entidades del Distrito y la cultura ciudadana cobra relevancia y ayuda a mitigar los factores que favorecen la presencia y asentamiento de plagas. La ciudadani?a puede comunicarse a la Li?nea 110 de la UAESP, para la recoleccio?n de basuras y podar los puntos que lo requieran.

“Para evitar la proliferacio?n de roedores, se recomienda no rasgar las bolsas de basura, no disponer en horarios que no corresponden, ni acumular residuos en espacios pu?blicos”, afirmo? Juan Carlos Lo?pez, director de la UAESP.

Para evitar la acumulación de residuos en el espacio público, factor que contribuye a la expansión de la plaga de roedores; la Subsecretari?a de Cultura Ciudadana de la Secretari?a de Cultura, Recreacio?n y Deporte, implemento? la campan?a ‘Que la basura no se vuelva paisaje’, para que la ciudadanía se comprometa con el cuidado de la ciudad, puedes conocer más información sobre esta campaña en: www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/quenosevuelvapaisaje.

“Hacemos un llamado a la corresponsabilidad, de nada sirven las gestiones y los avances que se vienen adelantado, si todos desde nuestros hogares y comercios no tenemos los comportamientos adecuados”, dijo Luis Felipe Calero, subsecretario de Cultura Ciudadana.

Asi? mismo, puedes solicitar la asesori?a para el control de roedores e insectos y plagas en el espacio pu?blico, enviando tu reporte a trave?s del micrositio ‘¿Roedores en su sector?’ que encontrara?s en el siguiente link ?www.saludcapital.gov.co.