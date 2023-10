Premio Nobel de Literatura al noruego Jon Fossé “por sus obras de teatro innovadoras y su prosa que dan voz a lo indecible”

–El Premio Nobel de Literatura 2023 fue otorgado este jueves al dramaturgo noruego Jon Fossé, “por sus obras innovadoras y su prosa que dan voz a lo indecible”, según lo destaca la Academia sueca.

Señala que su inmensa obra escrita en nynorsk noruego y que abarca una variedad de géneros se compone de una gran cantidad de obras de teatro, novelas, colecciones de poesía, ensayos, libros para niños y traducciones.

«Si bien hoy en día es uno de los dramaturgos más representados del mundo, también es cada vez más reconocido por su prosa», advierte.

Jon Fosse nació en 1959 en Haugesund, en la costa oeste de Noruega. Su inmensa obra escrita en Nynorsk y que abarca una variedad de géneros se compone de una gran cantidad de obras de teatro, novelas, colecciones de poesía, ensayos, libros para niños y traducciones. Si bien hoy en día es uno de los dramaturgos más representados del mundo, también es cada vez más reconocido por su prosa. Su primera novela , Raudt, 1983, tan rebelde como emocionalmente cruda, abordó el tema del suicidio y, en muchos sentidos, marcó el tono de su obra posterior.

El avance europeo de Fosse como dramaturgo se produjo con la producción parisina de Claude Régy en 1999 de su obra Nokon kjem til å komme (1996; Alguien va a venir, 2002). Incluso en esta primera pieza, con sus temas de anticipación temerosa y celos paralizantes, la singularidad de Fosse es plenamente evidente. En su reducción radical del lenguaje y la acción dramática, expresa las emociones humanas más poderosas de ansiedad e impotencia en los términos más simples y cotidianos. Es a través de esta capacidad de evocar la pérdida de orientación del hombre, y cómo esto, paradójicamente, puede proporcionarle acceso a una experiencia más profunda y cercana a la divinidad, que ha llegado a ser considerado un gran innovador en el teatro contemporáneo.

En su segunda novela Stengd gitar (1985), Fosse nos presenta una variación desgarradora de uno de sus temas principales, el momento crítico de la irresolución. Una joven madre sale de su apartamento para tirar basura por el vertedero, pero se queda fuera con su bebé todavía dentro. Al necesitar ir a buscar ayuda, no puede hacerlo porque no puede abandonar a su hijo. Si bien se encuentra, en términos kafkianos, «ante la ley», la diferencia es clara: Fosse presenta situaciones cotidianas que son instantáneamente reconocibles en nuestras propias vidas. Al igual que su primer libro, la novela está muy reducida a un estilo que se conoce como «minimalismo Fosse». Al mismo tiempo, hay una sensación de inquietud y una poderosa ambivalencia. Esto más tarde aparece en su obra dramática, en el que es capaz de aprovechar pausas e interrupciones para expresar esta incertidumbre y, además, cargarlas de emoción. En sus obras nos enfrentamos a palabras o actos que parecen incompletos, una falta de resolución que sigue preocupando nuestras mentes. El juego Natta syng sine songar (1998; Nightsongs , 2002) representa un dilema prolongado pero no resuelto en el que el impulso de la mujer de irse con un nuevo hombre se opone constantemente a un contraimpulso: un «sí» calificado con la palabra clave «pero ‘. El hombre al que ha abandonado acaba quitándose la vida, mientras su nuevo novio desaparece de la vista. Sin duda, la valentía de Fosse al abrirse a las incertidumbres y ansiedades de la vida cotidiana se esconde detrás del extraordinario reconocimiento que ha recibido entre el público en general.

Desde el principio de la obra Namnet de 1995 ( The Name , 2002), se nos presenta una situación cotidiana cargada de emociones. Una niña, joven y embarazada, espera al padre del feto, que se ha retrasado. La tensión se acumula aquí inmediatamente debido a esta sensación de incertidumbre y las frases fragmentarias resultantes. Además, estas perturbaciones crean un abismo entre el anhelo de la niña de una nueva vida con su hijo y su ansiedad por haber sido abandonada por el padre.

Algo similar ocurre en la desgarradora obra Dødsvariasjonar (2002; Death Variations , 2004), una obra en un acto sobre una niña que se suicida, contada al revés desde el momento de su muerte. Está escrito en locuciones breves e interrumpidas pronunciadas por seis personajes anónimos de diferentes generaciones, tanto vivos como muertos. La pieza termina con el discurso profundamente conmovedor de la hija, pronunciado desde el otro lado de la tumba, en el que expresa una incertidumbre fundamental sobre si su decisión de quitarse la vida fue la correcta.

En Skuggar (2007), Fosse escenifica una serie de reencuentros durante los cuales se repiten las mismas frases sencillas con una ambigüedad explícita: «No, por supuesto / Eso es justo lo que dices cuando conoces a alguien». Como dramaturgo, Fosse generalmente respeta la unidad de lugar al tiempo que altera la unidad de tiempo. De hecho, el lugar donde los personajes anónimos se encuentran después de muchos años les resulta desconocido y bastante desconcertante. Este escenario atemporal de creación propia de Fosse proporciona un telón de fondo emblemático para sus dramáticos encuentros. En su obra anterior Draum om hausten (1999; Sueño de otoño, 2004), nos presenta una representación magistral del tiempo en múltiples capas. La escena aquí es un cementerio donde un hombre –parece casualmente– conoce a una mujer. De hecho, han pasado su vida juntos, una experiencia compartida llena de amor, pasos en falso y sueños no realizados. También en esta pieza se entrelazan casi a la perfección diferentes capas temporales en las que los demonios del pasado acechan a los vivos.

Un ejemplo notable de su prosa temprana es la novela corta Morgon og kveld de 2000 ( Mañana y tarde , 2015). Escrita en medio de un intenso período de producción dramática, bien puede ser su obra más esperanzadora. Una mañana, la percepción de la realidad del anciano protagonista Johannes comienza a disolverse de una manera extraña y entendemos que va a morir. Y, sin embargo, hay, tanto en este proceso como después de su muerte, un tono de reconciliación, aunque las preguntas que surgen en el interior entre la vida y la muerte siguen sin resolverse. Junto con sus pausas, interrupciones y negaciones, estas preguntas son profundamente características del lenguaje de Fosse. Su novela de 2004 Det er Ales ( Aliss en el incendio, 2010), incluye las 200 preguntas en el espacio de sólo 70 páginas.

Una obra en prosa central es Trilogien ( Trilogía , 2016), compuesta por Andvake (2007), Olavs Draumar (2012) y Kveldsvævd (2014). Una cruel saga de amor y violencia con fuertes alusiones bíblicas, está ambientada en el árido paisaje costero donde se desarrolla casi toda la ficción de Fosse. Por esta historia sumamente dramática y tensa, Fosse recibió el Premio de Literatura del Consejo Nórdico 2015.

La obra maestra de Fosse en prosa, sin embargo, sigue siendo la Septología tardía que completó en 2021: Det andre namnet (2019; El otro nombre , 2020), Eg er ein annan (2020; Yo soy otro , 2020) y Eit nytt namn (2021; Un Nuevo Nombre , 2021). La novela, de 1.250 páginas, está escrita en forma de monólogo en el que un artista anciano habla consigo mismo como si fuera otra persona. El trabajo avanza aparentemente sin fin y sin pausas en las frases, pero se mantiene formalmente unido mediante repeticiones, temas recurrentes y un lapso de tiempo fijo de siete días. Cada una de sus partes se abre con la misma frase y concluye con la misma oración a Dios.

La primera sección de la novela aborda el cuadro que Asle, el narrador, no ha podido completar pero que, sin embargo, le resulta más querido. Representa dos trazos, uno violeta y otro marrón, en forma de cruz diagonal, por lo que el estilo parece abstracto. Es como si esta frase inicial reuniera las diferentes capas temporales de la obra en un único presente infinito. La pintura de Asle se convierte en un icono, y su emblema de una cruz indica el tema central de la muerte.

Además, en la cruz pintada hay un motivo doppelgänger dominante inscrito. En la primera sección de la novela, se nos permite acceder a los pensamientos de Asle mientras deambula por la ciudad intentando rescatar a su amigo y tocayo Asle de morir en un montón de nieve. Este otro Asle aparece como una versión infeliz y alcohólica del artista cristiano del mismo nombre, el primero posible de interpretar como el trazo marrón del cuadro y el segundo como el morado, cuyos destinos se cruzaron en el momento de la muerte. Además, la septología no es sólo el intento de Asle de reconciliarse con su propio destino, sino también una elegía mediante la cual lamenta el fallecimiento prematuro de su esposa, así como de un künstlerromano .lidiando con su poco exitosa carrera como artista. Al final, no puede separarse del cuadro: ¿debería siquiera pintarlo de blanco?

Si bien en la obra breve Slik var det (2020) ocurre algo similar, esta vez el monólogo del anciano pintor tiene solo unas treinta páginas. Esta variación de un tema demuestra la coherencia de Fosse independientemente del género. El motivo del vagabundo se repite en la obra I svarte skogen inne (2023), donde un hombre que ha perdido toda capacidad de navegar, en un ataque de delirio, conduce su coche en la oscuridad y desaparece. Otra variación del mismo motivo ocurre en Kvitleik (2023; A Shining , 2023). Una vez más, la condición humana es el tema central de Fosse, independientemente del género.

En Sterk vind (2021), denominado «un poema dramático», se hace evidente el uso cada vez mayor de imágenes y simbolismos por parte de Fosse en sus obras. Desde la publicación en 1986 de su primera colección de poesía Engel med vatn i augene , el lenguaje lírico siempre ha sido un gran recurso en su escritura. La reciente edición de su recopilación de poesía, Dikt i samling (2021), da testimonio del importante papel que la poesía ha desempeñado para él a lo largo de los años al proporcionarle la base de su dicción elemental y su sentido de los límites del lenguaje. Curiosamente, en los últimos años Fosse ha añadido a su larga lista de traducciones al nynorsk dos clásicos líricos modernos: Sebastian i draum (2019) de Georg Trakl y Rainer Maria Rilke. Duino-elegíar (2022).