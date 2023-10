Petro anuncia construcción de un Ferrocarril al Llano como solución al problema de comunicación

–En su visita este viernes a Villavicencio, la capital del Meta, el presidente Gustavo Petro anunció la construcción de un ferrocarril entre Bogotá y los llanos orientales para solucionar los grave problemas de movilidad que registra esta región del país.

El mandatario se refirió al tema de la carretera principal entre Bogotá y Villavicencio y manifestó que está en borrador la propuesta de nacionalizar la vía.

“Fíjese el problema financiero, no solo el geológico, el climático, no solo el politiquero, sino el financiero. Se hizo una concesión, en donde, en los pedazos críticos, donde se suponía, iba a haber problemas: la concesión no paga, paga es el Estado, es decir, todos nosotros y la concesión cobra los peajes”, precisó el jefe del Estado.

«Entonces, agregó, los ingresos van para ellos, que hacen los mantenimientos, pero cuando vienen los desastres el gasto es del Estado, es decir, de la sociedad colombiana. Eso es la ley del embudo: lo ancho para ellos, lo angosto para uno. Del peaje no salen los recursos, sino que tienen que salir del bolsillo del Gobierno y no están».

Frente a este problema grave, dijo que la alternativa es la construcción del ferrocarril:

El Presidente @PetroGustavo propuso, como posible solución en el transporte al llano, la creación de un ferrocarril: “El Gobierno se compromete a que se entreguen estudios, no sé si existan desde antes, pero sí los primeros estudios a fondo, no una prefactibilidad, sino ojalá,… pic.twitter.com/8PvGHo3o1K — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) October 7, 2023

El presidente Gustavo Petro también se refirió al problema de energía eléctrica en la región llanera: