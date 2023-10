Esta es la programación especial para niños este 14 de octubre

Este sábado 14 de octubre, al finalizar la semana de receso escolar y en pleno mes de los niños y las niñas, llega una nueva edición de Tómate la Cinemateca, parte de las actividades por las Vacaciones recreativas en la Cinemateca de Bogotá.

Te invitamos a experimentar, recorrer y disfrutar de un concierto de música infantil, espectáculos escénicos, títeres, películas, lecturas, actividades inmersivas de realidad virtual y muchas experiencias más que podrán acercarte al mundo de las artes audiovisuales.

Vamos a pasar un día con mucha diversión. Ven disfrazado o disfrazada y el personal de la Cinemateca te tendrán una sorpresa con mucho sabor.

A continuación, las actividades con entrada libre programadas para que disfrutes en familia:

Películas ?

9:00 a.m. El extraño mundo de Jack

12:30 m. Lo que el agua se llevó

2:00 p.m. El fantástico señor Fox

4:00 p.m. Coco

Horarios: 9:00 a.m. – 12:30 m. – 2:00 p.m. – 4:00 p.m.

Lugar: Hall Sala Capital

La juguetería: teatro de sombras ?

Tendrás la oportunidad de ser parte de un divertido recorrido de fenómenos ópticos y conocer cómo aportan a la realización audiovisual , en el taller crearás un dispositivo donde podrás narrar historias y te permitirá jugar con los reflejos de la luz.

Será un teatro de sombras inspirado en el libro “Ciudades Invisibles” del escritor italiano Ítalo Calvino.

*Actividad recomendada para niños y niñas entre 8 años a 14 años.

Horarios: 10:00 a.m. a 12:00 m. 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Formulario de inscripción: ?https://forms.gle/KE4qZEc6iYLbAZ4U9

Mini pícnic literario ?

En este espacio de Libro al viento se ofrecerá un variado menú de libros infantiles para que los bebés, niños, niñas y jóvenes se apasionen por el mundo de la lectura. A través de las lecturas en voz alta, en compañía de nuestros talleristas, los pequeños asistentes podrán disfrutar en familia del entretenido picnic.

*Actividad recomendada para niños y niñas entre 0 y 6 años

Horarios: 11:00 a.m a 4:00 p.m.

Juega y experimenta en realidad virtual ?

¡Imagina! Dibujar objetos que parecieran cobrar vida, viajar en el tiempo, bailar con robots, lanzar aviones de papel que vuelan en universos virtuales donde tú serás el protagonista.

¡Ponte las gafas y transita por nuevos mundos!

*Actividad para niños y niñas mayores de 6 años

Horarios: 9:00 a.m. a 1:00 p.m. – 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Maquillaje: Estaciones de fantasía ?

Viaja con tu imaginación y transita por un mundo donde te puedes convertir en el ser que siempre has querido interpretar. Ven y diviértete maquillándote como tu personaje favorito.

*Actividad para niños y niñas

Horarios: 9:00 a.m. a 12:00 a.m. – 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Taller Fábrica de extraterrestres ?

Vamos a crear y divertirnos diseñando un alien y personajes animados que viven en el espacio. Con la técnica de stop motion vamos a lograr que estos se muevan.

Ven y diviértete creando personajes aquí

*Actividad recomendada para niños y niñas entre 3 y los 17 años

Horario: 10:00 a.m. a 10:40 a.m. – 11:00 a.m. a 11: 40 a.m. – 2:00 p.m. a 2:40 p.m. – 3:00 p.m a 3:40 p.m.

Obra de teatro Diatripo ?

Presentamos la estación de una travesía en la que tres operarios viajan con una maleta en la que guardan secretos maravillosos que serán compartidos con todos los espectadores. Los acompañaremos en un viaje mágico a través de su imaginación y juntos descubriremos y construiremos un mundo de objetos fantásticos.

*Actividad recomendada para público general reclama boleta en taquilla.

Horario: 11:00 a.m.

Proyección en domo ?

Contenidos audiovisuales inmersivos

En esta experiencia de 180° podrás viajar a nuevos mundos reales e imaginarios atravesando sonidos, lugares y texturas increíbles. ¡Bienvenidos a nuestro domo!

*Actividad recomendada para público general

Horarios: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. – 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

El insecto dorado de la marquesa ?

Los abuelos del futuro de Cri y Chi les han contado muchas historias del pasado, entre esas, la historia del misterioso bicho dorado de la marquesa. Cri y Chi fascinados han tomado la decisión de emprender un viaje al pasado colonial, ellos irán en busca de la marquesa para obtener información sobre dónde pueden encontrar el bicho dorado y de esta manera poder resolver el enigma del que tanto hablan sus abuelos del futuro, porque en el tiempo donde vive Cri y Chi ya no existen los bichos.

Necesitamos de tu ayuda, ven a resolver junto a Cri y Chi este gran enigma. Aquí

*Actividad recomendada para niños y niñas entre 0 y 6 años

Horarios: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. De 11:00 a.m. a 12:00 m. – 2:00 p.m. a 3:00 p.m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá – Sala Rayito

Sancocho, el perro criollo ?

Sancocho, el perro criollo está listo para emprender una nueva aventura pero necesita compañía. Por eso las niñas y los niños, y por qué no los adultos, por medio de un mapa podrán acompañarlo, hacer un recorrido y adquirir poderes como los que tiene Sancocho. Primero, un “súper olfato” que les ayude a reconocer diferentes olores. Segundo, el poder de la “súper creación” para imaginar e inventar seres y objetos que ellas y ellos quisieran que habitaran en la ciudad y que puedan acompañar a Sancocho en sus aventuras. A partir de la mediación del libro digital interactivo “Sancocho, el perro criollo” se busca que las niñas y los niños se expresen libremente, y reconozcan de acuerdo a su sentir e intereses, algunos elementos que hacen parte del patrimonio material e inmaterial de la ciudad de Bogotá.

*Actividad recomendada para niños y niñas entre 0 y 6 años aquí

Horarios: 2:00 p.m. a 3:00 p.m. – De 3:30 p.m. a 4:30 p.m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá – Salón Lab 2

Mucho Nicho Nacha ?

Lili y Tuck, no tienen ni idea de cómo jugar. Alguien les contó que los niños, las niñas y las familias eran todas unas expertas en la materia de cómo jugar, a qué jugar y con quién jugar. Así que, se fueron rodando hasta la Cinemateca de Bogotá donde esperan a todas las familias para que por fin, encuentren la respuesta al dilema por el cual están pasando.

¿Se animan? ¿Jugamos juntos?

Nos vemos en Tómate la Cinemateca, y de paso conoceremos más juegos, experiencias artísticas y sobre todo, el laboratorio artístico Rayito, estará genial.

¡Te esperamos aquí!

*Actividad recomendada para toda la familia

Horarios: 10:00 a.m. hasta 4:00 p.m.

Lugar: Cinemateca de Bogotá – Calle Museo

Organiza: Instituto Distrital de las Artes – IDARTES.

Horario: Consulta horarios

Lugar: Cinemateca de Bogotá

Direccion: Carrera 3 No. 19 – 10