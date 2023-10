Sigan estas recomendaciones para ver el eclipse del 14 de octubre

Foto: Secretaría de Educación.

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) invita a docentes, estudiantes y familias a conocer la información para aprender a observar el eclipse solar el próximo 14 de octubre.

Lo primero y más importante es tener en cuenta que los eclipses solares no se pueden ver directamente porque pueden afectar los ojos. Tampoco se puede ver con gafas oftalmológicas, oscuras o radiografías. Pero existen formas seguras de observar y aprender de este fenómeno.

Puedes acceder al siguiente enlace para conocer los horarios del eclipse: ? En Bogotá ? En Colombia

¿Cómo ver un eclipse?

Una manera segura de ver el Sol es a través de filtros solares diseñados específicamente para este propósito, los cuales eliminan las radiaciones nocivas infrarroja y ultravioleta, mientras permiten el paso de una mínima fracción de la luz visible.

También son viables sistemas indirectos con proyección de la imagen solar en una superficie.

Los métodos caseros deben eliminarse por completo, pues efectivamente aparentan disminuir el brillo solar en el rango visible, pero no así las radiaciones ultravioleta e infrarroja.

Se incluyen radiografías, vidrio ahumado, negativos de películas, plásticos de colores, gafas oscuras y la proyección en recipientes con agua.

¿Qué es un eclipse?

Según la NASA, un eclipse se produce cuando un planeta o una luna se interpone en el camino de la luz del sol. Aquí en la Tierra, podemos experimentar dos clases de eclipses: eclipses solares y eclipses lunares.

El Eclipse solar se produce cuando la luna se interpone en el camino de la luz del sol y proyecta su sombra en la Tierra. Eso significa que, durante el día, la luna se mueve por delante del sol y se pone oscuro.

En cambio, en el Eclipse lunar, la Tierra impide que la luz del sol llegue hasta la luna. Eso quiere decir que, en la noche, la luna llena desaparece por completo, a medida que la sombra de la Tierra la cubre.

Precauciones

El Sol es tan intensamente brillante que es muy peligroso mirarlo directamente. La radiación solar incluye la luz visible, los rayos ultravioletas y los infrarrojos, y estos dos últimos, especialmente la radiación ultravioleta, es letal para la visión.

Así, mirar directamente la luz del Sol, aunque sea por unos pocos segundos, puede causar daño permanente a la retina, la parte del ojo directamente responsable de la visión. Exponer los ojos al Sol sin la protección ocular adecuada puede causar quemaduras en la retina, lo que se conoce como retinopatía solar.

La retina no tiene sensibilidad al dolor, y como los efectos del daño en la retina pueden no aparecer durante horas, no hay advertencia de que se ha producido una lesión en el ojo.

El daño puede ser temporal o permanente y puede causar síntomas como pérdida de la visión, visión distorsionada o alteración de la visión de los colores. La cantidad de tiempo de exposición al Sol que causa el daño a los ojos varía entre individuos, pero en todos los casos es solo cuestión de segundos.

Además, no existe un tratamiento para restaurar la visión perdida.

Durante un eclipse solar, secciones del Sol se cubren progresivamente por la Luna, por lo que la reducción en su brillo puede generar la tentación de mirarlo directamente.

Este es un grave error. Ninguna porción del Sol debe observarse sin protección. Los niños corren un riesgo especial, ya que los ojos jóvenes transmiten más luz a través de la retina que los ojos adultos. Esto hace que los ojos de los niños sean más susceptibles al daño causado por la luz intensa.