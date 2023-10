Metro de Bogotá: Arrancó proceso de licitación para la segunda línea subterránea a Suba y Engativá

–La Empresa Metro de Bogotá abrió oficialmente este jueves el proceso de Licitación Pública Internacional para seleccionar al concesionario que ejecutará la Línea 2 del Metro de Bogotá, que será subterráneo y llegará a Suba y Engativá. El operador que resulte seleccionado se encargará de realizar los diseños, construir las obras y montajes electromecánicos, proveer los trenes, financiar, operar y mantener.

Desde la plazoleta del Portal Transmilenio en la localidad de Suba, la alcaldesa Mayor, Claudia López, anunció que desde ahora se podrán consultar los pliegos y los términos del contrato, que incluyen las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá construir, operar y mantener la Línea 2 del Metro de Bogotá.

“Hacer el Metro subterráneo a Suba y Engativá fue mi principal propuesta como candidata a la Alcaldía, y hoy vengo con las manos limpias, con la frente en alto, a decirles a los habitantes de Suba y Engativá que cumplimos, y que abrimos la licitación pública internacional de la Segunda Línea del Metro de Bogotá», enfatizó la alcaldesa Claudia López.

La mandataria distrital reiteró que las obras del Metro de Bogotá son una realidad, que avanzan y no tienen reversa: “con toda claridad: el Metro de Bogotá no tiene reversa. Se hace la primera línea y se hace la segunda línea. Y ojalá el próximo alcalde haga la tercera”. Además, agregó que mientras que los trámites para estructurar el proyecto de la primera línea demoraron 40 años, para la segunda línea esta Administración lo desarrolló en tres años. “Sí se puede trabajar, avanzar, no parar y no sabotear”, manifestó la Alcaldesa.

Las localidades de Suba y Engativá se beneficiarán con esta renovación urbana, educativa y de movilidad. La Línea 2 del Metro de Bogotá #L2MB ? llegó para transformar la vida de 2,5 millones de personas.#CumplimosConElMetro ? pic.twitter.com/9cmSQ9DZwM — Metro de Bogotá (@MetroBogota) October 19, 2023

En la etapa de precalificación cuatro firmas internacionales (tres de China y una de España) presentaron oficialmente sus solicitudes para participar en la fase final de la selección del concesionario que desarrollará la Línea 2 del Metro de Bogotá (L2MB). Este proceso contó el apoyo y acompañamiento del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones, así como también el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Durante la presentación de la licitación, la alcaldesa López recordó que con la Línea 2 se beneficiarán cerca de 3.000.000 de bogotanos, en especial de cuatro localidades Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba. “Con la licitación que abrimos hoy un Metro eléctrico, limpio, rápido y subterráneo llegará a Suba y Engativá, para que los habitantes de esas localidades ya no se demoren una hora sino 20 minutos en llegar al centro de Bogotá”, indicó.

La alcaldesa López fue enfática en afirmar que la Línea 2 del Metro de Bogotá no es una idea, no es un proyecto: “ya no vengo como candidata a hacer una propuesta. Vengo como alcaldesa, con 36 billones de pesos de inversión a cumplirle a Suba y a Engativá. Esa es la belleza de gobernar: gobernar para servir, gobernar para transformar”.

Por su parte, Ricardo Cárdenas, gerente General (e) de la Empresa Metro de Bogotá (EMB), aseguró que este proceso de selección avanza satisfactoriamente, y que los solicitantes habilitados ahora deberán presentar sus ofertas técnicas y económicas para la respectiva evaluación de las bancas multilaterales.

“Las bancas multilaterales tendrán en cuenta factores de calidad y precio, a través de una fórmula de adjudicación objetiva. El proceso llevará a la adjudicación del contrato por 30 años para la construcción, operación y mantenimiento de la Línea 2 del Metro Subterráneo a Suba y Engativá”, indicó Cárdenas.

El proceso de selección finalizará en marzo de 2024 con la adjudicación del contrato de concesión al oferente que presente la propuesta más conveniente para la ciudad y cumpla con todas las condiciones del documento de licitación. Se adelanta bajo las políticas y normas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las cuales contemplan que el proceso esté sujeto al seguimiento, evaluación y No objeción por parte de las bancas multilaterales que concurrirán a la financiación del proyecto: Banco Europeo de Inversiones, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Los pliegos de condiciones, el contrato y los apéndices pueden ser consultados ingresando a la plataforma Secop II, y a través de la página web de la Empresa Metro de Bogotá.

“Ayer a las 9:30 de la noche se terminó de subir toda la documentación a la plataforma de contratación Secop II, y se abrió formalmente la licitación. Hasta febrero de 2024 esas cuatro firmas pueden presentar sus propuestas técnicas y financieras. Luego, un comité evaluará las propuestas y al poco tiempo Bogotá sabrá cuál de las propuestas ganó para construir la Línea 2 del Metro de Bogotá”, explicó la mandataria.

Durante su intervención, la Alcaldesa Mayor, aprovechó para agradecer el apoyo y el acompañamiento de los bancos durante el desarrollo del proyecto: “quiero agradecer a la Banca Multilateral por el acompañamiento y respaldo en el proceso: al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Europeo de Inversiones y al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), los cuatro bancos nos han acompañado. Gracias por su confianza en Bogotá, en la empresa Metro y en la Alcaldía”.

Los cuatro solicitantes habilitados para participar en la Licitación Pública Internacional son los siguientes:

APCA: METRO LÍNEA 2 – BOGOTÁ

Miembros que la conforman:

Mota Engil Colombia S.A.S.

CRRC (Hong Kong) CO Limited Sucursal Colombia

APCA: APCA METRO LÍNEA 2

Miembros que la conforman:

China Harbour Engineering Company Limited

Xi’an Rail Transportation Group Company Limited

APCA: APCA BOGOTÁ METRO 2

Miembros que la conforman:

China Railway Construction Electrification Bureau Group Co. Ltd.

China Railway Construction Corporation International Investment Co. Ltd.

APCA: UNIÓN L2 BOGOTÁ METRO RAIL

Miembros que la conforman:

Sacyr Concesiones Colombia Participados II S.A.S.

Acciona Concesiones S.L.

CAF Investment Projects S.A.

La Línea 2 del Metro (L2MB) beneficiará a más de 2,92 millones de personas. Este es un proyecto que ha sido declarado de importancia estratégica para el Distrito Capital y la Nación por el impacto que tendrá sobre la movilidad de la capital del país.

Tiene 15,5 km de longitud, un patio taller y 11 estaciones, de las cuales 10 serán subterráneas y una elevada. Este proyecto conectará a cuatro localidades de Bogotá: Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba, es decir, unirá el nororiente de Bogotá, desde la calle 72 con Caracas, con el occidente, en la zona de Fontanar del Río, en Suba, donde se emplazará el Patio Taller. El valor total del proyecto es de 34,9 billones de pesos.

¡#CumplimosConElMetro!

La Línea 2 de @MetroBogota también será una realidad:

-?Subterránea

? Suba y Engativá conectadas

?2,5 millones de habitantes beneficiados:

?15,5 km de longitud y 11 estaciones (10 subterráneas), 5 integradas con @TransMilenio

¡Conócela!? pic.twitter.com/MnsKkGwF8D — Metro de Bogotá (@MetroBogota) October 19, 2023



Para conectar a Chapinero con Engativá y Suba, la Línea 2 del Metro pasará cerca de la Universidad Sergio Arboleda, la Plaza de Mercado de 12 de octubre, el Alkosto de la Av. 68, la Sabana de Tibabuyes y el parque Fontanar del Río, entre otros.

Los 15,5 km. de trazado tendrán 11 estaciones:

Estación 1 – Calle 72: Calle 72 con Av. Caracas (la única elevada)

E.2 – NQS: Calle 72 con Av. NQS

E.3 – Cr.68: Calle 72 con Av. Carrera 68

E.4 – Av. Boyacá: Calle 72 con Av. Boyacá

E.5: – Cali: Calle 72 con carrera 80

E.6 – Cl. 80: Av. Ciudad de Cali con calle 80

E.7 – Cr. 91: Av. Ciudad de Cali con calle 90

E.8 – Humedal: Av. Ciudad de Cali con carrera 93

E.9 – ALO Sur: ALO con calle 129 D

E.10 – ALO Norte: ALO con calle 139

E.11 – Fontanar: Av. Calle 145 con carrera 141 B

Equipamientos y Ciudadela Educativa y del Cuidado

Como complemento de la Línea 2 del Metro de Bogotá, en la localidad de Suba se desarrollarán equipamientos para la salud, el cuidado, la cultura y la educación. Serán cerca de 34,76 hectáreas de carga general, de las cuales 14,8 se destinarán para la construcción de unidades de vivienda para las familias más vulnerables de la localidad, 12,28 hectáreas se destinarán para equipamientos de la Ciudadela Educativa y del Cuidado y un 20 % para mejoramiento del espacio público, con zonas verdes, parques y vías.

Además, se construirá un multicampus universitario en los terrenos que hoy pertenecen a la ETB. Este tendrá 3.17 hectáreas, y contará con una biblioteca y un museo para estudios musicales. Así mismo, se construirá un colegio público en 2.56 hectáreas, una Casa de Justicia para la seguridad y convivencia, en un área de 0.68 hectáreas, y un hospital de Salud Inteligente, en un espacio de 3.30 hectáreas.

También se construirá un equipamiento multifuncional para el adulto mayor y para la primera infancia en 1.42 hectáreas.

“El Metro irá por debajo y por arriba, en lo que son hoy los potreros de la ALO, ahora darán paso a la Universidad Pública de Suba, para los jóvenes de la localidad; a la Manzana del Cuidado y a la Casa de Justicia, para las mujeres de Suba. También quedará una biblioteca pública para honrar a la comunidad Muisca de esta localidad, y un parque lineal que conectará nuestros dos tesoros ambientales de esta localidad, los humedales de La Conejera y Tibabuyes”, puntualizó la alcaldesa Claudia López.