Petro sigue censurando guerra de Israel contra Gaza: «Esto debe parar. No más muerte de niños»

–El presidente colombiano Gustavo Petro continuó censurando el conflicto de Israel y Palestina y, tras pedir una vez más que paren la guerra, se dirigió a los «políticos occidentales», diciendoles que se han convertido en «Herodes» y les pidió que «construyan democracia» y «no maten niños”.

El presidente Petro, además, replicó trinos que muestran el horror de la guerra en el Medio Oriente:

Si queremos humanidad, esto debe terminar.

This sweet angel got trapped under the rubble and almost suffocated after her house was bombed by lsraeli warplanes west of Gaza. pic.twitter.com/iMR2utmIXO

— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 19, 2023