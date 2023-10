Súmese a la jornada de vacunación contra rubéola y más enfermedades este 21 de octubre

Foto. Secretaría de Salud.

La Secretaría de Salud invita a las familias con sus niñas, niños y adolescentes a asistir a los puntos habilitados este sábado 21 de octubre para la gran jornada distrital y gratuita de vacunación contra diferentes enfermedades como la rubéola, sarampión, COVID-19 y más incluidas dentro del Programa Ampliado de Inmunizaciones, PAI.

El programa PAI tiene como objetivo la eliminación, erradicación y control de las enfermedades que se pueden prevenir mediante vacunación para disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad, en especial a la población de niñas y niños menores de cinco años.

¡Asiste al punto de vacunación más cercano!

Para iniciar, continuar o completar tu esquema de vacunación y protección te invitamos a consultar los puntos en la página web de la Secretaría de Salud www.saludcapital.gov.co o en el siguiente ? mapa, en el que al hacer clic en cada punto rojo, te muestra la ubicación y más datos.

La Secretaría Distrital de Salud ha intensificado la vacunación en Bogotá, a través de su campaña A Vacunar al Multiverso, con el fin de prevenir y disminuir el riesgo de muerte por otras enfermedades diferentes al coronavirus. Para poder llegar a toda la población, se están implementando estas estrategias:

?Atención presencial en Puntos de Vacunación

Consulta los puntos de vacunación, llama y agenda una cita. Debe asistir en la fecha y hora indicada.

Vacunación a domicilio

En caso de no poder desplazarte a los puntos de vacunación, debes consultar con su EPS el servicio de vacunación a domicilio. ?Consulta aquí el número telefónico de tu asegurador.

Los afiliados al régimen subsidiado pueden comunicarse a las siguientes líneas:

?La estrategia de vacunación en Bogotá

La inmunización en niños y adultos se fundamenta en hechos científicos conocidos acerca de los inmunobiológicos y de consideraciones epidemiológicas y de salud pública.

El uso de las vacunas implica la protección parcial o completa contra un agente infeccioso. La vacunación es la mejor estrategia, demostrada universalmente, para la reducción de la incidencia y mortalidad por las enfermedades inmunoprevenibles.

Las vacunas incluidas en el esquema nacional de vacunación son gratuitas para todos los niños menores de seis años de edad. Para tener acceso a ellas, puedes dirigirte al punto de vacunación más cercano, independientemente de tu estado de afiliación en salud.

??Importancia de la vacunación

Las vacunas incluidas en el esquema nacional de vacunación son seguras y eficaces, razón por la cual cuentan con el apoyo de la Sociedad Colombiana de Pediatría.

No olvides llevar el carné de vacunación. Si por alguna razón no lo tienes, debes acudir al punto de vacunación más cercano para que se revise su caso de manera particular.