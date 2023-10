Tesla muestra la capacidad de conducción autónoma total de sus vehículos eléctricos (VIDEO: paseo dura 5 minutos)

–La compañía estadounidense Tesla demostró en Austin, EE.UU., la capacidad de conducción autónoma total (FSD, por sus siglas en inglés) de sus automóviles eléctricos.

Las funciones de FSD utilizan redes neuronales de visión para percibir y comprender el mundo.

La empresa señala que, debido a su exclusivo enfoque de aprendizaje basado en la recopilación de datos anónimos de todos sus coches, sus redes neuronales han aprendido más escenarios de conducción que el conductor humano promedio.

Tesla Full Self-Driving capability demo in Austin

FSD capability features use vision neural networks to perceive & understand the world, just like humans do.

Via our unique fleet learning approach, we are able to collect anonymized data from our vehicles—meaning the neural… pic.twitter.com/CWAS5h0jGH

— Tesla (@Tesla) October 17, 2023