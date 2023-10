Israel define ya sus planes para la Franja de Gaza tras el fin del conflicto

–Tras el fin del conflicto entre Israel y el movimiento Hamás, Tel Aviv tiene la intención de crear «una nueva realidad de seguridad» cortando todos los suministros a la Franja de Gaza y prohibiendo que los habitantes del enclave entren en territorio israelí, anunció este viernes el ministro de Defensa del país, Yoav Gallant.

Según dijo durante una intervención en una reunión de la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset, la campaña militar israelí se dividirá en tres fases:

-Bombardeos aéreos y operaciones terrestres para «destruir a los militantes y dañar infraestructuras para derrotar y acabar con Hamás»

-Combates en la Franja de Gaza, aunque de menor intensidad, para «eliminar los focos de resistencia»

-Creación de «un nuevo régimen de seguridad en Gaza, eliminación de la responsabilidad de Israel sobre la vida cotidiana en el enclave y creación de una nueva realidad de seguridad para los ciudadanos israelíes».

-Aunque Israel se retiró de Gaza en 2005 como parte del Plan de Desconexión, según el cual debía ser eliminada toda presencia permanente civil israelí de la zona, siguió suministrando al enclave algo de electricidad y permitió la entrada de un número limitado de gazatíes para trabajar e importar algunas mercancías.

«Israel no formará parte de la solución en cuanto a dar trabajo [a los gazatíes]», dijo un funcionario israelí citado por Financial Times. Añadió que no se reabrirán los pasos fronterizos de Gaza a Israel que funcionaban antes de la escalada del conflicto. «Eso se acabó», afirmó.

Además, según el ministro de Agricultura israelí, Avi Dichterotro, las autoridades están considerando la posibilidad de crear una zona colchón en la Franja de Gaza para impedir que sus residentes se acerquen a la frontera.

Además, Israel y EE.UU. consideran crear un Gobierno interino en la Franja de Gaza con el respaldo de la ONU y el apoyo de los países árabes de la región, según informó Bloomberg este sábado citando a personas familiarizadas con el asunto.

Según las fuentes, que solicitaron conservar su anonimato, las discusiones aún se encuentran en una etapa temprana y dependen de una serie de factores, entre ellos el desenlace del operativo terrestre que Israel pretende lanzar en la Franja de Gaza, así como la aceptación de las naciones árabes, que está bajo un gran interrogante.

«Un plan que involucrara a los gobiernos árabes requeriría un cambio importante en la forma en que los Estados árabes aceptan el riesgo y trabajan entre sí», señaló William Usher, exanalista sénior de Oriente Medio de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. «También requeriría un acto de confianza por parte de Jerusalén, un bien escaso», agregó.

Al mismo tiempo, EE.UU. está presionando a Israel para que posponga su operativo, ya que quiere ganar tiempo para que más civiles puedan abandonar la zona del conflicto, así como seguir en conversaciones secretas con Hamás, con la mediación de Catar, con el fin de liberar a los rehenes retenidos, explicaron las fuentes.

Por su parte, el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, propuso devolver el control de la Franja de Gaza a la Autoridad Palestina, que fue derrotada por Hamás en las elecciones de 2006. «Creo que al final lo mejor es que la Autoridad Palestina regrese a Gaza», dijo el político este jueves.

Sin embargo, la Autoridad Palestina, en el poder en Cisjordania, y la diáspora palestina en países como Jordania y Líbano no proporcionarían alternativas viables, aseguró Ted Singer, otro exalto funcionario de la Agencia Central de Inteligencia especializado en Medio Oriente. «Expulsada de Gaza en 2006, la Autoridad Palestina carece de credibilidad y apenas gobierna Cisjordania», dijo Singer. «La diáspora palestina ha perdido vínculos significativos con Gaza», afirmó.

A pesar de que Israel tiene un objetivo determinado para su operación terrestre en la Franja de Gaza de poner fin al movimiento palestino Hamás, no pueden presentar un escenario posible para la zona tras el final del conflicto, aun en el caso de tener éxito, reconocieron a Reuters algunos funcionarios regionales y occidentales bajo condición de anonimato, afirmando que Tel Aviv aún no ha elaborado ningún plan respecto a cómo salir de esta guerra.

Una fuente de Washington expresó que representantes de la Administración Biden tenían preocupaciones por la ausencia de una visión del futuro orden regional. Asimismo, señaló que, durante las visitas a Israel del secretario de Estado, Antony Blinken, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, ambos hicieron hincapié en la necesidad de tener un enfoque para la Franja de Gaza después del fin del operativo.

A su vez, los Gobiernos árabes comparten la ansiedad de Occidente al respecto. «Israel no tiene un plan final para Gaza. Su estrategia consiste en lanzar miles de bombas, destruirlo todo y entrar, pero ¿qué será lo siguiente? No tienen una estrategia de salida para el día después», dijo una fuente de seguridad regional. (Información RT).