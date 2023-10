ONU y expertos advierten que la ayuda de 20 camiones que ingresó a Gaza no es suficiente, pero funcionario israelí dice que allí no hay crisis humanitaria

–En la apertura este sábado del paso de Rafah, el acceso fronterizo entre Gaza y Egipto pasaron apenas unos 20 camiones con alimentos y suministros médicos hacia el enclave palestino asediado por los bombardeos israelíes. Pero, expertos y trabajadores de la ONU advirtieron que esta ayuda no es suficiente.

«Unas 100.000 toneladas de ayuda son suficientes para sustentar a medio millón de personas durante una semana. Cuando se considera que hay dos millones de personas [en Gaza] y solo una parte de esa ayuda llega, ¿qué efecto tendrá eso?», manifestó a Al Jazeera Mark Owen Jones, profesor asistente de estudios de Medio Oriente en la Universidad Hamad Bin Khalifa de Doha, Catar.

«La ayuda que está llegando se suma al hecho de que las existencias y suministros existentes en Gaza ya se han agotado. Realmente, es una gota en el océano de lo que se necesita […] es importante tener ayuda humanitaria, pero ver esto como una victoria para Gaza es problemático», enfatizó el experto.

Por su parte, Cindy McCain, directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, celebró el paso del convoy humanitario al enclave, pero advirtió que 20 camiones no son suficientes en el contexto en que se encuentran los habitantes palestinos.

«La situación dentro de Gaza es terrible. No solo no hay comida, sino que tampoco hay agua, electricidad ni combustible. Y esa combinación no solo es catastrófica, sino que también puede provocar más hambrunas y enfermedades», destacó al medio.

Mientras tanto, Juliette Touma, directora de comunicaciones de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés), aseguró que es «absolutamente crítico» que llegue combustible a Gaza para ayudar a las operaciones de la agencia, enfatizando que la asistencia debe continuar y no debe ser una entrega «única».

En redes sociales circulan imágenes que muestran el campamento de refugiados de Jan Yunis, ubicado al sur de la Franja de Gaza, que alberga a miles de palestinos desplazados a causa de las hostilidades entre Israel y el movimiento Hamás.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) comunicó que, tras los bombardeos israelíes contra el enclave, hay alrededor de 1,4 millones de desplazados, que se han visto obligados a abandonar sus casas.

? Miles de palestinos desplazados se instalan en un campamento de tiendas de campaña en la localidad de Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, según informan medios locales. pic.twitter.com/HIEpVBUIhI — Sepa Más (@Sepa_mass) October 21, 2023

De acuerdo con el organismo, unas 544.000 personas que han buscado protección en 147 refugios de emergencia de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) se encuentran en «condiciones terribles» que se agravan. Otras 70.000 personas desplazadas se refugian en 67 escuelas no pertenecientes a la UNRWA, así como unas 101.000 se encuentran en «el centro ortodoxo, iglesias de la ciudad de Gaza, hospitales y otros edificios públicos».

No obstante, un funcionario de seguridad israelí citado por The Times of Israel afirmó este sábado que actualmente no existe ninguna crisis humanitaria en la Franja de Gaza.

«No hay déficit de agua en Gaza, hay suficiente comida para las próximas semanas, además del suministro de medicamentos, de los cuales, que sepamos, no hay déficit en los hospitales», destacó. «Hay dificultades en desplazar a la gente en pocos días hacia el sur de la Franja de Gaza, pero la población lo lleva bien», señaló el funcionario, que agregó que Hamás trata de evitar que la población se traslade al sur de la Franja.

De acuerdo con las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), unas 700.000 personas de las aproximadamente 1,1 millones que viven en el norte de Gaza fueron evacuadas hacia el sur de la Franja. Entre tanto, el portavoz de las FDI, Daniel Hagari, dijo que se puede entregar comida, agua y ayuda médica a la parte sur del enclave a través del paso de Rafah, el paso fronterizo entre Gaza y Egipto. No obstante, precisó que no se permite entregar combustible.

Además, Hagari declaró que las FDI «seguirán atacando los bastiones de Hamás en el norte de Gaza».

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA, por sus siglas en inglés) comunicó este viernes que tras los «intensos bombardeos» israelíes contra la Franja de Gaza, hay alrededor de 1,4 millones de desplazados, que se han visto obligados a abandonar sus casas.

El organismo señaló que unas 544.000 personas que han buscado protección en 147 refugios de emergencia de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) se encuentran en «condiciones terribles» que se agravan. La OCHA también señaló que Gaza vive un «asedio total» desde hace diez días. (Información RT).